Son dakika haberi: Polis Teşkilatı Payas Belediyesinin organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde Polis Teşkilatı temsilcileri ve aileleri, Payas Belediyesinin organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Payas Belediyesinin organize ettiği iftar yemeğine Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Payas Ak Parti İlçe Başkanı Veysi Güler ve Emniyet Teşkilatı personelleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapıldı. İftar sonrası şehitler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

İftar programında konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Emniyet teşkilatımız bünyesinde görev yaparken bugüne kadar hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize tüm polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, siz mesai arkadaşlarına rabbim sabır versin diye dua ediyorum. Görevleri sırasında gazi olan tüm kardeşlerimizi şükranla anıyorum. Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor ve kutluyorum. Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur" dedi.

Belediye Başkanı Altan, "Korona virüs salgınına karşı yürütülen zorlu mücadelede de emniyet teşkilatımız yine en ön saflarda yer almıştır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerimizi ve ilçemizde görev yaparken kaybettiğimiz Emniyet Müdürümüzü rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Geçmişten elbette ders çıkartacağız ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Yeni Türkiye'yi inşa ederken, geçmişin tüm hastalıklarını, eksikliklerini, kusurlarını, geride bırakmak durumundayız. Dünkü Türkiye darbelerle, işkencelerle, faili meçhullerle, haksızlıklarla anılıyor olabilir. Dünkü Türkiye terörle, vandallıkla, zorbalıkla ifade ediliyor olabilir. Artık yeni Türkiye'de bunlar olmayacak. Önümüzdeki dönemde standartları daha da yükseltmek zorundayız. Bu anlayışla diyoruz ki ülkemiz güzel Türkiye'miz demokrasinin, insan haklarının, hukukunun esas olduğu bir Türkiye olacaktır. Bu konuda siz değerli emniyet teşkilatımıza çok önemli görev düşüyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, güçlendirdiğimizde tüm bu sorunların üstesinden çok kolay geleceğimizi düşünüyorum. Tüm kurumlarımızla, tüm kesimlerimizle, tüm vatandaşlarımızla, tüm kardeşlerimizle birlik içinde, beraberlik içinde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha tüm emniyet teşkilatımızın 10 Nisan kuruluş yıl dönümlerini kutluyor, milletimiz için iftihar vesilesi olan sizlere başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA