Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği - Son Dakika
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Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği

20.07.2022 00:28
Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği

Bir son dakika haberine göre Türk Kızılay Manisa Şubesi, Gördes'te ormanlık alanda meydana gelen yangında görevli ekip ve vatandaşlara beslenme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şubesi, Gördes'te ormanlık alanda meydana gelen yangında görevli ekip ve vatandaşlara beslenme desteğinde bulundu.

Gördes'in Karayağcı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ardından, Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri bölgeye hareket etti. Karayağcı Mahallesi'ne ulaşan Türk Kızılay ekipleri, mobil ikram araçlarında hazırlanan çorbaları, yangında görevli ekipler ve vatandaşlara dağıttı. Kızılay ekipleri ayrıca, orman yangın sahasına girerek, yangın söndürme ekiplerine su, kek, meyve suyu ikramında bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, orman yangın ihbarının alınmasının hemen ardından ekiplerin afet bölgesine hareket ettiğini ve bölgede bulunan ekip ve vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını söyledi. Türk Kızılay'ın afet alanlarında görevli ekipler ile afete maruz kalan vatandaşların beslenmesine tam destek sağladığını belirten Efendioğlu, "Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak bölgemizde meydana gelebilecek olan afetlere karşı her an hazır durumda bekliyoruz. Bugünde orman yangınının başladığı andan itibaren ekiplerimiz bölgeye hareket ederek yangın söndürme ekiplerin ve vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladılar. Türk Kızılay olarak her zaman milletimizin hizmetindeyiz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kızılay, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği - Son Dakika

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