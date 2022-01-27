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Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

27.01.2022 13:31

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldüUŞAK Uşak'ta bir tekstil fabrikasında makinadan kaynaklı çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

UŞAK Uşak'ta bir tekstil fabrikasında makinadan kaynaklı çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak'e merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi 5. İplik Sokak'ta bir tekstil fabrikasında saatler 11.00'ı gösterdiği sırada dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, fabrikayı tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. İhbarlar sonrasında itfaiye, polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Çok sayıda ekiple itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de fabrikanın etrafında önlemler aldı.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla 1 saatte yangın söndürülürken fabrikanın harmanlama bölümündeki makinalarında hasar meydana geldi. Makinadan çıktığı öğrenilen yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü
Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü
Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü
Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü
Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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