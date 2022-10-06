Son dakika haberleri! Şehidin adı kızının doğum gününde ölümsüzleştirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehidin adı kızının doğum gününde ölümsüzleştirildi

06.10.2022 18:18
Son dakika haberleri! Şehidin adı kızının doğum gününde ölümsüzleştirildi

Son dakika haberi... Ağrı'da yapılan saldırıda şehit düşen ve eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphaneye adı verilen Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın ismi, kızının doğum günün de ilçe polis merkezi amirliğine verildi.

Ağrı'da yapılan saldırıda şehit düşen ve eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphaneye adı verilen Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın ismi, kızının doğum günün de ilçe polis merkezi amirliğine verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında Özel Harekat Polisi Veli Kabalay şehit oldu. Kahramanca çarpışarak şehit olan ve ismi eşinin görev yaptığı Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'nda ki kütüphaneye verilen Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın kızı Asel için doğum gününde program düzenlendi.

Aileye sürpriz yapan protokol hediyeler ve pasta alarak Asel'e unutulmaz an yaşattı. Sonrasında Tavas İlçe Emniyet Amirliği'nde program düzenlenerek şehidin ismi Tavas Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Programa Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Fatih sağlam ve aile üyeleri katıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Şehidin adı kızının doğum gününde ölümsüzleştirildi - Son Dakika

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