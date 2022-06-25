Şehitlikleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler mehteran birliğinin konserini dinleyip, dağıtılan Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. Jandarma erbaş ve atlı birliklerinin de yer aldığı konser, vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika! Jandarma Mehteran Takımı Şehitler Abidesi'nde - Son Dakika

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