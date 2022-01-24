Üye Girişi
Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı - Son Dakika

Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı

24.01.2022 20:22

Son dakika haber... Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladıAYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı.

Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza sonrası aracında kasko olmadığı gerekçesiyle dakikalarca ağladı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. isimli sürücü 22 AH 068 plakalı otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı
Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı
Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı

YORUMLAR
500

Kuşadası, Polis, Aydın, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı - Son Dakika


Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası         
20:24
Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
17:10
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
20:24 Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası
20:18 Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi
19:47 Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
19:52 İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı
19:51 Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
19:33 Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği destek sosyal medyayı mest etti
19:32 Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza
19:23 AFAD'dan açıklama: 74 bin 115 personel görevlendirildi
19:14 Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 20:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement