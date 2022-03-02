- Kazara kendini vuran genç Türkiye'de nadir yapılan üreter plase ameliyatı ile 10 yıl sonra sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 10 yıl önce 16 yaşındayken köpeklerin kavgasını ayırmak isterken kazara kendini vurup idrar yollarında sorun oluşan 26 yaşındaki Mehmet Balaman, gittiği birçok hastanede sağlığına kavuşamazken, başvurduğu özel hastanede 10 yıl sonra eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır'da 2012 yılında köpeklerin kavgasını gören ve elinde bulunan pompalı tüfeğin kabzasıyla köpekleri ayırdığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kasığında yaralanan Mehmet Balaman (26), kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Balaman, taburcu edildikten sonra idrar yollarında zedelemeden dolayı bir hortum yardımıyla idrarını yapmaya başladı. İdrar yollarındaki zedelemeden dolayı birçok hastaneye başvuran Balaman, 10 yılda gördüğü hiçbir tedaviden sonuç alamadı. Diyarbakır Memorial Hastanesi'ne başvuran Balaman, yapılan ameliyatla, yanağından alınan dokunun idrar yollarına nakili ile sağlığına kavuştu.

"6 saat süren zorlu bir operasyon sonunda gelen sevinç"

Balaman'ın ameliyatını yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılıç, Mehmet'in ailesiyle kendisine başvurduğunu söyledi. Hastanın, 10 yıl önce ateşli silah yaralanması sonucu idrar çıkış kanalı kopmuş bir vaziyette olduğunu belirten Kılıç, "Hasta birçok hastaneye başvurmuş fakat doku tamiri yapılamaması nedeniyle başarılı bir operasyon yapılamamış. Buraya geldiğinde yaptığımız araştırmalarda işimizin zor olacağını biliyorduk. Türkiye'de nadiren yapılan ürete plase ameliyatını yanak dokusundan aldığımız bir doku parçasını alarak idrar çıkış kanalını tamir yaptık. 6 saat süren zorlu bir operasyon sonucunda hastaya bir ay boyunca sondaj taktık ve sondajı çektikten sonra 10 dakikalık heyecanlı ve umutlu bir bekleyiş oldu. Ardından Mehmet gözündeki o sevinç ile ışıkla geldi. 'Hocam idrarımı yapabiliyorum' dedi. İdrar yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu o anda bizde kendisine anlamış olduk. Hastamız 10 yıl sonra normal bir insan gibi idrar yapmış oldu. Kendisinin adına bizlerde sevindik" dedi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Balaman ise, olayın 2012 yılında gerçekleştiğini ifade etti. Ateşli silah nedeniyle yaralandığını hatırlatan Balaman, "Köpekler kavga ettiği sırada onları ayırmak için elimde bulunan pompalı tüfeğin kabzasıyla ayırmaya çalıştım ve o esnada tüfek ateş aldı. Pompalı tüfeğin ateş alması nedeniyle saçmalar kasıklarıma isabet etti. Olayın ardından ilk operasyonu Diyarbakır'da geçirdim., İstanbul'da 3 operasyon geçirdim. 2'si açık 3 ameliyat oldum ve 10 yıldır gitmediğim sağlık kurumu kalmadı ama bir türlü eski sağlığıma kavuşamadım. En son Fatih hocamıza denk geldik. Ameliyatımı yaptı ve çok şükür başarılı geçti. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.