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Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı - Son Dakika

Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı

11.02.2022 09:46
Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı

Marmaris Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yangın Sonrası Restorasyon Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirge, yangınların çıkmasının engellenmesi, yangınlara hazırlık, yangınlar esnasındaki hareket planları ve yangın alanların restorasyonu çalışmalarına ışık tutacak.

2021 yılında Marmaris'i derinden sarsan büyük orman yangını sonrasında Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği tarafından üniversitelerin, ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yangın Sonrası Restorasyon Çalıştayı düzenlenmişti. 13-14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi Marmaris Belediyesi tarafından bir kitapçık haline getirildi.

YANGINLAR SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR PAYLAŞILDI

Çalıştayda yaz aylarında yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve düşük bağıl nemin gerçekleşen her bir tutuşmanın önüne geçilemez yangınlara neden olabileceğine işaret edildi. Bu yangınların önlenmesi, söndürülmesi ve yangın sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili, uzmanların sunumlarının ardından çalışma grupları tarafından alınan kararlar söz konusu bildirge ile kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan sonuç bildirgesinde yangından büyük oranda etkilenen arıcılık sektörü temsilcilerinin de önerileri yer aldı.

Üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve STK'ların üzerinde görüş birliğine vardığı Çalıştay Sonuç Bildirgesine www.marmaris.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı - Son Dakika


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