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Son kullanma tarihi geçen ürünleri satan marketlere ceza onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda son kullanma tarihi geçen ürünleri satan marketlere kesilen toplam 20 bin 520 TL ceza onaylandı.

Son kullanma tarihi geçen ürünleri satan marketlere ceza onaylandı
24.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 17:03
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda son kullanma tarihi geçen ürünleri satan marketlere kesilen toplam 20 bin 520 TL ceza onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayının dördüncü encümen toplantısında Zabıta Daire Başkanlığı, denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketler için kesilen 10 ayrı şubeye cezayı onaya sundu. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen 20 bin 520 TL ceza encümenden geçti. Encümende ayrıca İzmit Cumhuriyet Bulvarına uygunsuz park edilen scooter ve benzeri motosikletlere vatandaşın yolunun kapanması gerekçesiyle zabıta tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesince idari yaptırım cezası olarak araç başına 2 bin 52 TL ceza kesildi. Büyükşehir Encümen toplantısında vatandaşın sağlığını bozacak ve huzurunu kaçıracak olaylara karşı tedbir alınması doğrultusunda her türlü yaptırımın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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