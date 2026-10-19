Sonbaharda deri monta talep sürüyor, esnaf 4-8 bin lira fiyat veriyor - Son Dakika
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Sonbaharda deri monta talep sürüyor, esnaf 4-8 bin lira fiyat veriyor

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Sonbaharda deri monta talep sürüyor, esnaf 4-8 bin lira fiyat veriyor
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Deri giyim esnafı, gurbetçi ilgisinin ardından iç piyasaya yönelik sonbahar-kış sezonunu açtı. Ham madde ve usta maliyetleri yükselse de deri montun uzun ömürlü olması nedeniyle talep sürüyor; esnaf fiyatların 4 bin ile 8 bin lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Yaz sezonunu gurbetçilerin ilgisiyle kapatan deri giyim esnafı, sonbahar itibarıyla iç piyasaya yönelik kendi sezonunu açtı. Artan ham madde ve usta maliyetlerine rağmen uzun ömürlü kullanımı nedeniyle deri monta olan talebin devam ettiğini belirten esnaf Melih Garip, fiyatların 4 bin ile 8 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Yaz aylarında gurbetçi vatandaşların ilgisinden memnun kalan esnaf, sezonun gelmesiyle birlikte sonbahar-kış sezonuna giriş yaptı. Yaklaşık 13 yıldır mesleğin içinde olan ve baba mesleğini devralarak sürdüren 20 yaşındaki genç esnaf Melih Garip, fiyatlardaki artışın satışlara çift yönlü yansıdığını söyledi. Garip; bir kısım vatandaşın yüksek fiyatlar nedeniyle farklı alternatiflere yöneldiğini, bir diğer kesimin ise "tek sefer alıp uzun yıllar kullanma" mantığıyla kaliteli deri ürünleri tercih ettiğini dile getirdi.

"Bakımı iyi yapılırsa nesilden nesle kalır"

İyi bakılan bir deri montun torundan toruna aktarılabilecek kadar dayanıklı olduğunu vurgulayan Garip, güncel piyasa fiyatları ve üretim süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizde deri mont fiyatları 4 bin liradan başlıyor, 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Ürünleri ham olarak değil, normal işlenmiş bir şekilde alıyoruz. Kendi atölyelerimizde diktiriyoruz. Onları da Uşak, Manisa, Kula, İzmir ve İstanbul gibi yerlerden temin ediyoruz."

İthal ilaç ve nitelikli usta eksikliği maliyetleri katlıyor

Deri ürünlerindeki fiyat artışının temel nedeninin üretim ve işçilik maliyetleri olduğuna dikkat çeken Melih Garip, tabakhane sürecinden dikim aşamasına kadar yaşanan yükü şöyle özetledi:

"Derilerin pahalı olması maliyet kısmına giriyor. Tabakhanede birtakım işlemler görüyor; ilk önce kurutuluyor, yağlanıyor, sonra boyahaneye gidiyor ve ilaçlanıyor. Kullanılan ilaçlar yurt dışından geldiği için dolar bazlı oluyor ve ister istemez maliyete yansıyor. Deri işlenip zig haline geldikten sonra atölye süreci başlıyor. Ancak şu anda usta bulamadığımız, kalfa ve çırak yetişmediği için ustalar fiyatları istediği seviyeye çekebiliyor. Saatlik ücreti 100 liraysa 150 lira talep edebiliyor çünkü piyasada kendinden başka kimsenin olmadığını biliyor."

"Hayvan katliamı algısı gerçeği yansıtmıyor"

Kamuoyunda deri sektörüyle ilgili yanlış bir algı bulunduğuna da değinen genç esnaf Garip, derilerin sırf giyim amacıyla kesilen hayvanlardan elde edilmediğini vurgulayarak "Halkımızdan kimisi bu ürünler için hayvanları kestiğimizi sanıyor ancak öyle bir şey yok. Kurbanda kesilen hayvanların derileri işlenip satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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