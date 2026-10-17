Sosyal İş Sendikası A101 işçilerinin su ve yemek talebini Bilecik'te dile getirdi - Son Dakika
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Sosyal İş Sendikası A101 işçilerinin su ve yemek talebini Bilecik'te dile getirdi

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Sosyal İş Sendikası A101 işçilerinin su ve yemek talebini Bilecik\'te dile getirdi
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DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikası üyeleri, Bilecik'te A101 çalışanlarının su, yemek ücreti ve oturma-dinlenme taleplerini mağaza önünde dile getirdi. Sendika Yöneticisi Nisanur Aydın, iki hafta önce dört mağaza önündeydiklerini, bugün sekiz mağazada olduklarını söyledi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikası üyeleri, Bilecik'te A101 çalışanlarının su ihtiyacının karşılanması, yemek ücretlerinin iyileştirilmesi, oturma ve dinlenme haklarının sağlanması talebiyle açıklama yaptı. Sendika Yöneticisi Nisanur Aydın, "A101 işçileri yalnız değildir. Bugün sekiz mağazadayız. Yarın daha fazlasında olacağız" dedi.

DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikası üyeleri, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki A101 mağazası önünde bir araya gelerek çalışanların taleplerini dile getirdi. İşçilerin insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmasını istediklerini belirten Sendika Yöneticisi Nisanur Aydın, şunları söyledi:

"A101 yönetimine soruyoruz: Mağazalarınızı ayakta tutan işçiler, çalışırken içecekleri su konusunda neden sorun yaşasın? İşçinin suyu bir lütuf değil, temel bir ihtiyaçtır. Suyumuzu istiyoruz ve bu talebin peşini bırakmayacağız. Yemek ücretleri konusunda da sözümüz açık: Hayat pahalılığı her gün işçinin sofrasını küçültürken, yemek desteği gerçek yaşam koşullarından kopuk bırakılamaz. Yemek ücretleri iyileştirilsin. İşçinin sofrası şirketin tasarruf alanı olmaktan çıkarılsın.

Bir de oturma hakkı var. İşçinin saatlerce ayakta durmasını olağan sayan, oturmasını ise sorun haline getiren anlayışa itiraz ediyoruz. İnsan bedeni bir satış reyonu değildir. İşçinin sağlığı, mağazanın görüntüsünden daha önemsiz değildir. İşçi makine değildir. Oturmak ve dinlenmek haktır. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İşçinin insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmasını istiyoruz.

Şirketlerin büyüklüğüyle övünülen bir ülkede, o büyüklüğü yaratan emeğin en temel ihtiyaçlarının hala tartışma konusu olması kabul edilemez. Rafları dolduran işçi. Kasada duran işçi. Ürünleri taşıyan, mağazayı açan, kapatan işçi. Peki, bu işçinin talebine gelince neden sessizlik? İşçinin talepleri karşısında sessiz kalabilirsiniz. Sorunları duymamayı tercih edebilirsiniz. Ama bilin ki sessizliğiniz bizim mücadelemizi durdurmayacak."

İki hafta önce dört mağazanın önündeydik. Bu cuma sekiz mağazanın önündeyiz. Yarın daha fazla mağazanın önünde olacağız. İşçilerle konuşacağız, taleplerimizi anlatacağız, dayanışmayı büyüteceğiz. Bizi durduracak olan, taleplerimizi görmezden gelmek değil; ancak bu taleplerin karşılanması ve insanca çalışma koşullarının güvence altına alınmasıdır.

İşçilerin bir kısmı susmak zorunda kalabilir. İşini kaybetmekten korkabilir. Haksızlığa uğradığında sesini çıkaramayabilir. İşte örgütlenmenin anlamı tam da burada başlar. Ama işçiler yan yana geldiğinde, ortak talepler etrafında birleştiğinde, birbirlerinin sesine ses kattığında dengeler değişir.

Biz A101 işçilerine şunu söylüyoruz: Yaşadığınız sorunlar yalnızca sizin sorununuz değil. Suyunuz, yemeğiniz, dinlenme hakkınız, çalışma koşullarınız ortak meselelerimizdir. Bu nedenle çözüm de ortak mücadeleden geçer. Korkuyu dayanışmayla, yalnızlığı örgütlenmeyle aşacağız.

A101 yönetimine kararlılıkla sesleniyoruz: Suyumuzu istiyoruz. Yemek ücretlerimizin iyileştirilmesini istiyoruz. Oturma ve dinlenme hakkımızı istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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