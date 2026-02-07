Osmaniye Belediye Başkanı Çenet\'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye ziyaretine ilişkin yapılan "bayram" paylaşımı tepkilere yol açarken, CHP'li Asu Kaya Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e sert sözlerle yüklendi.

"BUGÜN SENİN BAYRAMIN OSMANİYE"

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'yi ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Çenet, paylaşımında "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ASU KAYA'DAN SERT ELEŞTİRİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, söz konusu paylaşımı sert sözlerle eleştirdi. Kaya, 6 Şubat'ta Osmaniye'de 1010 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, böyle bir günde yapılan çağrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Asu Kaya açıklamasında, "Bir belediye başkanı düşünün. 6 Şubat'ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas. Bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı'nın genel başkanları geliyor diye 'Bugün senin bayramın Osmaniye' diyebiliyor. Bu gaf değil, bu düşüncesizlik değil, bu düpedüz vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHİR HALA YAS TUTUYOR"

Kaya, Osmaniye'nin hala yas içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu şehir bayramda değil. Anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu. Acının yıldönümünü şova, yası propagandaya dönüştüren bu anlayıştan utanın" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Kaya, kentin ihtiyacının "bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdan" olduğunu söyledi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Gelen tepkilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.