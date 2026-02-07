Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Osmaniye Belediye Başkanı Çenet\'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
07.02.2026 12:00  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in ''Bugün senin bayramın Osmaniye'' paylaşımı tepki topladı; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, paylaşımı ''vicdansızlık'' olarak nitelendirirken Çenet gelen eleştiriler sonrası paylaşımını sildi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye ziyaretine ilişkin yapılan "bayram" paylaşımı tepkilere yol açarken, CHP'li Asu Kaya Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e sert sözlerle yüklendi.

"BUGÜN SENİN BAYRAMIN OSMANİYE"

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'yi ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Çenet, paylaşımında "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

CHP'Lİ ASU KAYA'DAN SERT ELEŞTİRİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, söz konusu paylaşımı sert sözlerle eleştirdi. Kaya, 6 Şubat'ta Osmaniye'de 1010 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, böyle bir günde yapılan çağrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Asu Kaya açıklamasında, "Bir belediye başkanı düşünün. 6 Şubat'ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas. Bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı'nın genel başkanları geliyor diye 'Bugün senin bayramın Osmaniye' diyebiliyor. Bu gaf değil, bu düşüncesizlik değil, bu düpedüz vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHİR HALA YAS TUTUYOR"

Kaya, Osmaniye'nin hala yas içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu şehir bayramda değil. Anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu. Acının yıldönümünü şova, yası propagandaya dönüştüren bu anlayıştan utanın" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Kaya, kentin ihtiyacının "bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdan" olduğunu söyledi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Gelen tepkilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • unutbeni44 unutbeni44:
    Bu bizim ülkede güvenilecek bir tane siyasetçi yok tek güvencemiz içimizdeki vicdan insanlarımız onların da sayıları her gün azalıyor Allah yardımcımız olsun 6 Şubat da Tırcı abimiz çikolata bir tane yeter başkası da yesin diyen çocuk gibi 36 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Üç ay boyunca deprem zedeler ile yatıp kalkan Murat kurum ve Süleyman Soylu ve mahir ünalı Unutmuşsun 2 5
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı 13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:00:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.