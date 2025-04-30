Sözlü Kültürden Dijital Çağa: Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan ile Tematik Buluşmalar - Son Dakika
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Sözlü Kültürden Dijital Çağa: Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan ile Tematik Buluşmalar

Sözlü Kültürden Dijital Çağa: Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan ile Tematik Buluşmalar

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Tematik Buluşmalar etkinliğinde, Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan, sözlü kültürden yazılı ve dijital kültüre geçişte yaşanan dönüşümleri ele aldı. İlhan, bu süreçte karşılaşılan çatışmaların yanı sıra sözlü anlatının performans odaklı yapısını da vurguladı.

30.04.2025 15:15  Güncelleme: 15:18
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Nilüfer Belediyesi'nin Tematik Buluşmalar söyleşilerinin konuğu olan Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan, sözlü kültürden yazılı kültüre ve dijital kültüre geçiş sürecinde yaşanan dönüşümleri ele aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Tematik Buluşmalar Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler etkinliğinin 3'üncüsü düzenlendi. Söyleşinin konuğu olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan oldu. İlhan, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen "Sözden Yazıya Pax Litera: Anlatılar ve Anlatıcılar" konulu söyleşide, anlatıdaki değişimin kültürel etkilerini değerlendirdi.

Sözden yazıya ve dijitale uzanan kültürel geçişin, çatışmanın yanında bir beraberliği ve barışı da mümkün kıldığını belirten İlhan, bu süreçte söz ve konuşmanın da yoksunlaştığını vurguladı. İlhan, kültürel geçişlerin bazı çatışmaları ortadan kaldırırken aslında her şeyi merkezileştirdiğinin altını çizdi.

Sözlü kültürün performans odaklı olduğunu belirten İlhan, "Sözlü kültürde söylenen bir şey anında anlaşılmak zorundadır. Eğer anlaşılamıyorsa, o sözün hiçbir hükmü yoktur. Bu yüzden sözlü kültürde performans, anlık durum temel belirleyici husustur ve anlatıcılık ister istemez profesyonelleşir" dedi. İlhan, sözlü kültürde bilginin, enformasyon ve anlatının ritim, tekrar ve bedensel etkileşimlerle bütünleştiğini belirtti.

Yazının bilgiyi zaman ve mekandan bağımsız kılarak, kalıcı hale getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan, "Bu sayede metinler tekrar tekrar incelenebilir, karşılaştırılabilir ve eleştirilebilir oldu. Yazı aynı zamanda listeler, formüller, tablolar gibi araçlar sunarak, soyut düşünceyi, sınıflandırmayı ve bürokrasiyi de mümkün kıldı" dedi.

Dijital çağla birlikte gelen değişimin, hayatımızdaki son hikaye anlatıcısını götürdüğünü ve bizde yanılsamalar bıraktığını kaydeden İlhan, "Artık temsillerin gerçeklere gönderme yaptığı, bir dünyada yaşamıyoruz. Simülasyon çağındayız. Her şey simülasyon ve sahte" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. İlhan, okurların kitaplarını da imzaladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sözlü Kültürden Dijital Çağa: Doç. Dr. Muhammed Emir İlhan ile Tematik Buluşmalar - Son Dakika

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