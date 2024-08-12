SpaceX, 23 Adet Starlink Uydusunu Daha Alçak Dünya Yörüngesine Gönderdi - Son Dakika
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Yerel

SpaceX, 23 Adet Starlink Uydusunu Daha Alçak Dünya Yörüngesine Gönderdi

SpaceX, 23 Adet Starlink Uydusunu Daha Alçak Dünya Yörüngesine Gönderdi

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi. Uydular, internet hizmeti sağlamak için kullanılacak.

12.08.2024 16:32
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi.

Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünya yörüngesine uydu göndermeye devam ediyor. Şirket bugün 23 adet Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine gönderdi. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, internet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 06.37'de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız hava aracına indiği belirtildi. 23 Starlink uydusunun ise fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleşeceği açıklandı.

Uydular internet hizmeti sağlamak için kullanılacak

Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink'in yanı sıra Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SpaceX, 23 Adet Starlink Uydusunu Daha Alçak Dünya Yörüngesine Gönderdi - Son Dakika

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