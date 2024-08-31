Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel bisiklet turu düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 'Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir bisiklet turu düzenledi. Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşların katıldığı etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar 9 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

31.08.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz' sloganı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenlendi.

Spor faaliyetleri ve hizmetleri ile spor alanında kentin marka kuruluşu haline gelen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel gün ve bayramlarda Kayserilileri, özel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde 'Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz' sloganı ile vatandaşları bisiklet turu etkinliğinde buluşturan Spor A.Ş. Kayserililere 30 Ağustos coşkusunu sporla yaşattı. Etkinliğe; Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşlar katıldı. 30 Ağustos 2024 Cuma Günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkından saat 18.30'da başlayan etkinliğe katılan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar 9 kilometrelik parkurda, ellerinde Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusunda pedal çevirdi.

Dileyen vatandaşların kendi bisikletleri ile de katılabildiği Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen etkinlik, bisiklet severlerden beğeni topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenledi - Son Dakika
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