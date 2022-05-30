Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu - Son Dakika
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Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu

30.05.2022 11:02
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yıl boyu aralıksız şekilde sürdürdüğü spor faaliyetlerine yaz aylarının gelmesiyle birlikte, daha fazla alanda yoğun bir program ve tempo ile hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yıl boyu aralıksız şekilde sürdürdüğü spor faaliyetlerine yaz aylarının gelmesiyle birlikte, daha fazla alanda yoğun bir program ve tempo ile hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Spor A.Ş. vatandaşlardan yoğun ilgi gören spor okullarının yaz dönemi kayıtlarını başlatırken, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Sukaypark tesisi ve Sümer Spor Tesisi Tenis Kortunu da hizmete açtı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla spor alanındaki hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere, Kayserililere sporu sevdiren faaliyetlerine hız verdi. Büyükşehir Spor A.Ş.'nin yıl boyu düzenlediği, çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören spor okulları, yeni dönem kayıtları ile aralıksız sürüyor. 16 tesis ve 7 parkta futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 15 branşta Spor A.Ş. eğitmenlerince hazırlanan kurs programları ile hizmet verecek Yaz Dönemi Spor Okulları kayıtları 16 Mayıs itibari ile başladı. Yaz Dönemi Spor Okullarının başlangıç ve bitiş tarihleri; 1. Yaz Dönemi için 20 Haziran 2022-20 Temmuz 2022, 2. Yaz Dönemi için 21 Temmuz 2022-15 Ağustos 2022 ve 3. Yaz Dönemi için 16 Ağustos 2022-10 Eylül 2022 olarak planlandı. Kayıtları 16 Mayıs'ta başlayan Yaz Dönemi Spor Okulları'nda branş ve yaş aralıkları ise yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, buz pateni için 4-15, su kayağı için 11-15 ve yüzme için 6-15 yaş olarak belirlenirken, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, taekwondo, voleybol ve badminton için ise 7-15 yaş olarak düzenlendi.

Spor A.Ş. tesislerinde yeni hizmetler sporseverlerle buluştu. Sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark tesisini hizmete açtı. Tesis, saat 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri de hizmete açılırken, sporseverler için Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu, Tenis Kortları, Açık Halı sahaları, Basketbol ve Voleybol Sahaları 09.00 ila 22.00 saatleri arasında açık olacak. Büyükşehir Spor A.Ş. ayrıca Sümer Spor Tesisi Tenis Kortu'nu da sporseverlerin hizmetine sundu. Tenis severler Sümer Spor Tesisi Tenis Kortu'nda sporun ve eğlencenin keyfini yaşarken, Spor A.Ş. eğitmenlerince tenis öğrenmek isteyenlere kurs imkanı da sunulacak. Haftanın 7 günü açık olan tesis; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 09.00-22.00 arasında, pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinden ve kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, tesisleri ziyaret ederek ya da www.sporaskayseri.com.tr internet adresini üzerinden işlemlerini yapabilecek. - KAYSERİ

Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Spor Tesisi, Tenis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu - Son Dakika


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