Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri dolu dolu geçti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri dolu dolu geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri dolu dolu geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tenis, plaj voleybolu, ayak tenisi ve 3x3 basketbol müsabakaları ile Gençlik Koşusu etkinlikleri dolu dolu geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi 'sporun başkenti' haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

20.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tenis, plaj voleybolu, ayak tenisi ve 3x3 basketbol müsabakaları ile Gençlik Koşusu etkinlikleri dolu dolu geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini en üst seviyeden gerçekleştirirken, Kayseri'yi, hizmete açtığı tesisler ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla 'sporun başkenti' haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri'ye ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı turnuvalarında tenis, plaj voleybolu, ayak tenisi ve 3x3 basketbol müsabakaları sona erdi.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvalarda, takımlar hem doyasıya eğlendi hem de farklı branşlarda spor yapma imkanı buldu.

Gençlik Koşusu, Büyük İlgi Topladı

Ayrıca, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu gerçekleşti. Koşuya yaklaşık 500 kişi katıldı.

'Gençlik Koşusu'nun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Renkli görüntülere ve çekişmelere sahne olan Gençlik Koşusu, büyük ilgi topladı.

3 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu sonrasında ödül töreninde sporculara birçok hediyeler verildi.

Ödüller, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri dolu dolu geçti - Son Dakika

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