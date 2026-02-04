Spor yayıncılığının deneyimli isimleri gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Spor yayıncılığının deneyimli isimleri gençlerle buluştu

Spor yayıncılığının deneyimli isimleri gençlerle buluştu
04.02.2026 10:51  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor Spikerliği Söyleşisi'nde, deneyimli spor yayıncıları Erdoğan Arıkan ve Erbatur Ergenekon, gençlere kariyer fırsatlarını, yayıncılığın dönüşümünü ve başarılı olmanın yollarını anlattı. Dinleyiciler, dijitalleşmenin etkileri ve sporcu biyografilerinin önemi hakkında bilgi sahibi oldu.

Spor yayıncılığının deneyimli isimleri Erdoğan Arıkan ve Erbatur Ergenekon, Esenler'de gençlerle buluşarak medya dünyasında başarılı olmanın yollarını ve yayıncılığın değişen yüzünü anlattı.

Esenler Belediyesi'nin Spor Akademisi kapsamında düzenlediği "Spor Spikerliği Söyleşisi"nde Erdoğan Arıkan ve Erbatur Ergenekon gençlerle bir araya gelerek spor medyasında kariyer imkanları, yayıncılığın değişen yapısı ve meslekte fark oluşturmanın yollarını anlattı. Deneyimlerini paylaşan ikili, gençlere özgün olmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve medya dünyasındaki dönüşümü doğru okumaları gerektiğini vurguladı.

"Başarı geçmişte kalır, hedefler gelecektedir"

Michael Schumacher ile yaptığı bir röportajdan örnek vererek başarı kavramının çoğu zaman yanlış yorumlandığını belirten Erbatur Ergenekon, "Schumacher'in geçmiş şampiyonluklarını değil, içinde bulunduğu anı ve yeni hedefleri düşündüğünü söylüyor. Bunun beni de çok etkiledi. Büyük başarılar bile zamanla geçmişte kalıyor ve insanın sürekli yeni hedeflere odaklanması gerekiyor. Hayatı bölümler halinde görmek ve her dönemde yeniden gelişmeye çalışmak gerekiyor. Sporcu biyografileri mücadele ve başarı hikayeleri açısından önemli dersler içeriyor. Johan Cruyff, Allen Iverson ve Marcovan Basten gibi isimlerin biyografileri gençler için ilham verici; muhakkak izlemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Spor ve gazetecilik tutkusu okul yıllarında başladı

Spor ve gazeteciliğe olan ilgisinin lise yıllarında başladığını söyleyen Ergenekon, "Okul maçları için arkadaşlarımla duvar gazetesi hazırlardım. Hem sporun içinde yer alıyor hem de yayıncılığa ilgi duyuyordum. Üniversite yıllarında zorunlu stajı beklemeden TRT'de gönüllü staja başladım. Medya merkezlerinde de gönüllü olarak çalıştım. Mesleğe erken adım atmak büyük avantaj sağladı" dedi.

Dijitalleşme yayıncılığı dönüştürüyor

Yayıncılık dünyasının hızla değiştiğine dikkat çekerek dijital ve ana akım medya ayrımının yakın gelecekte ortadan kalkacağını söyleyen Ergenekon, şu sözleri söyledi:

"Büyük dijital platformların spor yayıncılığına yatırım yapması bu dönüşümün en önemli göstergesi. Önemli olan hangi platformda yayın yapıldığı değil, içeriğin kalitesi ve yayıncının özgünlüğü. Spor yayıncılığında sık yapılan hatalardan biri de iyi maç anlatan herkesin iyi bir program sunucusu olabileceği düşüncesidir. İki alan farklı beceriler gerektiriyor."

Geçmişten ders alın, ama gözünüz hep önünüzde olsun

Erdoğan Arıkan ise konuşmasında geçmiş deneyimlerin insan için önemli birer ders olduğunu ancak sürekli geriye bakmanın ilerlemeyi zorlaştırdığını dile getirerek bunu araç kullanırken dikiz aynasına fazla bakmanın kazaya sebep olmasına benzetti. Başarıya ulaşmanın ve meslekte kalıcı olmanın yolunun sürekli kendini geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Arıkan, hayatın herkese fırsatlar sunduğunu ve önemli olanın bu anlara hazır olmak olduğunu ifade etti. Sporcu biyografilerinin de başarıların arkasındaki mücadeleyi gösterdiğini söyleyen Arıkan, meslek hayatında yapılan hataların ve yaşanan zor anların da kişiyi geliştiren, olgunlaştıran önemli deneyimler olduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erdoğan Arıkan, Ergenekon, Medya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor yayıncılığının deneyimli isimleri gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:28:08. #7.11#
SON DAKİKA: Spor yayıncılığının deneyimli isimleri gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.