Srebrenitsa Anneleri'nden Ayvalık Kaymakamlığı'na ziyaret

09.05.2026 17:38  Güncelleme: 17:39
Ayvalık Belediyesinin düzenlediği Teferiç etkinlikleri kapsamında Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ı ziyaret ederek Bosna Savaşı'nın acılarını ve insan hakları mücadelesini konuştular.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Teferiç etkinlikleri kapsamında Ayvalık'a gelen Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Ayvalık Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçede bulunan dernek heyetine, Dernek Başkanı Munira Subai başkanlık etti. Gerçekleşen ziyarette, Bosna Savaşı sırasında yaşanan acılar, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenler ve yürütülen insan hakları mücadelesi konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hasan Yaman, Srebrenitsa annelerinin verdiği mücadelenin insanlık adına büyük önem taşıdığını belirtti. Bosna Savaşı'nda yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ifade eden Yaman, sorumluların cezalandırılması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması adına yürütülen çalışmaların değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Bosna halkının yanında olduğunu vurgulayan Yaman, iki ülke arasında ortak tarih ve güçlü bağlar bulunduğunu ifade ederek, "Geçmişte sevinci de, acıyı da birlikte paylaştık. Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz" dedi.

Katliamın sorumlularını cezalandırması için mücadele ediyorlar

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subai ise, dernek üyesi annelerin savaşta çok sayıda yakınını kaybettiğini anlattı. Toplu mezarlarda bulunan cenazelerin oluşturulan mezarlıklara defnedildiğini belirten Subai, savaşın ardından öksüz kalan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Subai, Ayvalık Belediyesi'ne ve Ayvalık halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Subai, katliamın sorumlularının cezalandırılması için yıllardır mücadele verdiklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

