Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü Etkinliği Diyarbakır\'da

Bosna Hersek Büyük Elçiliği desteği ve Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı Uluslararası Düşünme ve Anma Günü kapsamında Diyarbakır'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışı, protokol ve vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı.

Açılış öncesi düzenlenen törende kurdele kesiminde konuşan Vali Zorluoğlu, 20. yüzyılın son yıllarında Avrupa'nın tam ortasında kendini insan hakları savunucu olarak ilan etmiş anlı şanlı Avrupa ve dünya devletlerinin gözlerinin önünde 8 bin insan sadece inançları ve etnik kimlikleri sebebiyle çok büyük bir zulme uğradıklarını ve soykırım gerçekleştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu, kurum amirleri ve beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergide, Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramını belgeleyen çarpıcı fotoğraflar yer aldı.

Etkinlik, hem geçmişin acı hatıralarını unutturmamak hem de benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması adına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Sergi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle gezildi. - DİYARBAKIR