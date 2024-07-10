Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı Anma Programı Düzenlendi

Bağcılar\'da Srebrenitsa Soykırımı Anma Programı Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Programda, soykırımda hayatını kaybedenler için dualar edildi ve kısa bir film gösterimi yapıldı. Ayrıca, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne de dikkat çekerek, Bosna Hersek'in güçlü olması gerektiğini vurguladı.

10.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "Bosna Hersek'te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz" dedi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 29'uncu yıl dönümünde yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anıldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Enisa Komar, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı, Dr. Nerma Zaimoviç ve soykırımda ailelerini kaybeden Bosnalı kadınlar da katıldı. İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Daha sonra soykırımı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Filmi izleyen katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Ayrıca etkinlikte soykırımı anlatan serginin açılışı da yapıldı.

"Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz"

Programda İsrail'in Gazze'de yaptığı zulümle ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir " Osmanlı Devleti'nin yüzlerce yıl barış içerisinde yönettiği coğrafyalarda şimdi iç karışıklık ve savaş sebebiyle kan ve göz yaşının arttığını gördük. Bosna Hersek'te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz. İsrail'in yarım yüzyılı aşkındır devam eden zulmü 7 Ekim'den bu yana davam etmektedir. Hayatını kaybeden 40 bini aşkın Filistinli ve 100 binin üzerinde de yaralının olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bosna Hersek olarak çok güçlü olmak zorundayız"

Boşnakların tüm dünyanın gözü önünde sırf inancı yüzünden haritadan silinmek istendiğini dile getiren Başkan Özdemir "1992 baharında başlayan kirli savaşta Birleşmiş Milletler barış gücü 1995'te Boşnakların katledilmesine seyirci kaldı. Saldırılar sırasında Srebrenitsa'da en büyük sivil katliam gerçekleşti. 8 bin 372 kişi hunharca katledildi. Bu mezalim karşısında umudunu yitirmeyen Bosnalı kardeşlerimiz özgürlük mücadelesinin kıvılcımını yaktı. Bu mücadelenin lideri Aliya İzzetbegoviç oldu. Bu acıların tekrar yaşanmaması adına çok çalışmalıyız. Gazze'de ki katliam tekrarlanmaya devam ediyor. Bosna Hersek olarak çok güçlü olmak zorundayız. Zulme dur diyebilecek gücü ve iradeyi tekrar kazanana kadar bu mücadelenin paydaşı olmak durumundayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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