Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Toplu Cenaze Töreniyle Defnedilecek - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Toplu Cenaze Töreniyle Defnedilecek

Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ve kimlik tespitleri tamamlanan 14 soykırım kurbanı, bugün düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç katliam olarak nitelendirilen ve uluslararası mahkeme kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından soykırım ilan edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 29 yıl geçti. Her yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen anma törenleri çerçevesinde kimlik tespitleri tamamlanan 14 soykırım kurbanı, bugün öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Cenaze töreni öncesinde Srebrenitsa Anma Merkezi'nde soykırımın 29. yılı vesilesiyle Bosna Hersek ve dünyadan çok sayıda misafirin katılımıyla anma töreni düzenlenecek. Törenlerde Türkiye'yi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç temsil edecek. Defnedilecek kurbanların en yaşlısı 1927 doğumlu.

11.07.2024 12:05
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Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ve kimlik tespitleri tamamlanan 14 soykırım kurbanı, bugün düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç katliam olarak nitelendirilen ve uluslararası mahkeme kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından soykırım ilan edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 29 yıl geçti. Her yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen anma törenleri çerçevesinde kimlik tespitleri tamamlanan 14 soykırım kurbanı, bugün öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Cenaze töreni öncesinde Srebrenitsa Anma Merkezi'nde soykırımın 29. yılı vesilesiyle Bosna Hersek ve dünyadan çok sayıda misafirin katılımıyla anma töreni düzenlenecek. Törenlerde Türkiye'yi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç temsil edecek.

Defnedilecek kurbanların en yaşlısı 1927 doğumlu

Bu yılki anma törenlerinde toprağa verilecek en genç soykırım kurbanı, 1978 Zvornik doğumlu Beriz Mujic olacak. Omer oğlu Beriz Mujic'in kemikleri, ölümünden 28 sene sonra geçtiğimiz yıl mayıs ayında bulunmuş ve kimlik tespiti yapılmıştı. Beriz Mujic, 2013 yılında toprağa verilen kardeşi Hazim'in yanına defnedilecek. Bugün defnedilecek soykırım kurbanları arasında en yaşlısı ise 1927 doğumlu Hamed Salic olacak. Öldürüldüğünde 68 yaşında olan Hamed Salic'in kemikleri, 2014 yılı Mayıs ayında bulunmuştu. Bu yıl defnedilecekler arasında ayrıca Hasib ve Camil Efendic kardeşler de yer alacak.

Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından yakınlarının bu yılki törenlerde definlerinin gerçekleşmesine onay verdiği 14 kurbanın kimlikleri şöyle:

"1931 doğumlu Hasib Efendic, 1928 doğumlu Camil Efendic, 1961 doğumlu Mehmed Krdzic, 1966 doğumlu Sabrija Omic, 1956 doğumlu Musan Siljkovic, 1975 doğumlu Sakib Harbas, 1978 doğumlu Beriz Mujic, 1971 doğumlu Ahmet Jasarevic, 1970 doğumlu Nevres Salihovic, 1935 doğumlu İbrahim Salkic, 1973 doğumlu Midhat Basic, 1959 doğumlu Hajdin Mustafic, 1964 doğumlu Latif Mandzic ve 1927 doğumlu Hamed Salic." - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Toplu Cenaze Töreniyle Defnedilecek - Son Dakika

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