Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlendi

Srebrenitsa Soykırımı\'nın 30. yılında hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlendi
06.07.2025 12:16
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Türkiye Bosna Sancak Derneği, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle anma koşusu düzenledi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle anma koşusu düzenledi. Bayrampaşa Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenledi. Sabah saat 09.00'da Bayrampaşa Şehir Parkı'nda başlayan koşuya Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe ayrıca Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancak da katıldı.

"Srebrenitsa'da soykırıma uğramış olan insanları anıyoruz"

Koşu öncesinde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Muhammed Sancak, "Tarihin en karanlık sayfalarından biri olanı Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla bir araya geliyoruz. 11 Temmuz'da da yine yürüyüşle Srebrenitsa şehitlerini, Srebrenitsa'da soykırıma uğramış olan insanları anıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, bir daha bu tür olayların bir daha yaşanmaması. Srebrenitsa gibi şehirlerin sessiz mezarlar olmaması. Çünkü biliyorsunuz Srebrenista Soykırımı meydana geldiği anda Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında bir canavara 8 bin 372 erkek ve çocuk teslim edildi. 8 bin 372 çocuk öldürüldü, mezarları bile bulunamadı. İsterseniz doğa olayı deyin, isterseniz ilahi adalet deyin mavi kelebekler ortaya çıkarak mezarlıkların tek tek üzerine kümelenerek onların mezarlarının bulunmasına vesile oldu" diye konuştu.

"İnsan hakları, çocuk hakları ve birçok alandaki haklar sadece kendileri için işe yaradığı zaman geçerli"

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise, "İnsanlık tarihinin en karanlık, en çirkin, en tarifsiz günlerden birini anıyoruz. 8 bin 372 kişi, dile kolay bir şehir, bir ilçe tamamen yok ediliyor. Avrupa'nın merkezinde, sözde medeniyetin beşiğinde ve Birleşmiş Milletlerin gözü önünde güvenli bölge ilan edilen bir noktada bu gerçekleşiyor. Aslında buradan çok çıkartmamız gereken dersler var. İnsan hakları, çocuk hakları ve birçok alandaki haklar sadece kendileri için işe yaradığı zaman geçerli. Eğer siz onlardan değilseniz, eğer siz onların fikrini gütmüyorsanız, inancını gütmüyorsanız, hiçbir hakka sahip olmamız ve yok edilmeniz gerekiyor. Dün Bosna'da yaşadığımız, Srebrenitsa'da yaşadığımız bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da yaşadığımız ve birçok bölgede yaşadığımızın özeti bu. Onlar inançlarının ve içindeki duygularının gereğini yapıyorlar. Aslında bunları görürken bizim daha çok çalışmamız gerektiğine, daha çok birlikte hareket etmemiz gerektiğine, o bu şu siyasi fikir, şu ırktan, şu düşünceden bakmadan daha çok kucaklaşmak gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Ülkenin böyle etkinliklere ihtiyacı var"

Yarışmacılardan Nejat Ümmet, "67 yıldır burada yaşıyorum. Burada amaç birincilik veya beşincilik değil. Her ne kadar ismi koşuysa da bir kısmımız yürüyecektir. Birincilik ve ikincilik bahane, Bosna şahane. Yapılan katliamı kınıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik olmamız lazım. Ülkenin böyle etkinliklere ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Etkinlikler, Türkiye, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlendi - Son Dakika

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