Srebrenitsa Soykırımı şehitleri Kartal\'da karanfillerle anıldı

Avrupa'nın merkezinde, Sırp ordusu tarafından 8 binin üzerinde Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla Kartal'da geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi. Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği iş birliğiyle; Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 masum insan saygı ve rahmetle anıldı.

Anma programına; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdağoğlu, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ferruh Özkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Av. Arif Anıl Öztürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Hafızasını kaybeden toplumlar aynı acıları yaşamaya mahkumdur"

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, acıları diri tutmanın ve insanlık vicdanını gelecek kuşaklara taşımanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özgön, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kartal Belediyesi olarak 2017 yılından bu yana bu anlamlı anmayı düzenliyoruz. 31 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde 8 bin 372 kardeşimiz sistematik bir şekilde katledildi. Burada yaşananlar tüm insanlığın vicdanında derin yaralar açan bir insanlık suçudur. Srebrenitsa'yı unutmayacağız; çünkü hafızasını kaybeden toplumlar aynı acıları yeniden yaşamaya mahkumdur."

Dünyadaki soykırımlara dikkat çekildi

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise ırkçılık ve faşizmin dünya genelinde yükselişte olduğuna dikkat çekerek insanoğlunun artık bu anlayışları geride bırakması gerektiğini belirtti. Günaydın, Srebrenitsa Soykırımı'nın TBMM tarafından resmi olarak ilan edilmesi için 2024 ve 2025 yıllarında araştırma önergesi ve kanun teklifi verdiklerini ancak iktidar kanadından kabul görmediğini ifade etti. Srebrenitsa'ya zamanında yeterli tepki gösterilmemesinin, bugün dünyanın başka yerlerindeki soykırımlara zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.

Anıta karanfiller bırakıldı

Programda ayrıca Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve emekli Tümamiral Cihat Yaycı da kısa birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından izleyicilere Srebrenitsa Soykırımı'nı anlatan bir ağıt dinletildi. Anma töreni, tüm katılımcıların katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiyi temsilen Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na karanfiller bırakmasıyla sona erdi. - İSTANBUL