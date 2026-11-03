SSB\'nin çalıştayında yurt dışından dönen profesyoneller İK yöneticileriyle buluştu

Savunma Sanayii Başkanlığının Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen "Beyin Göçünden Beyin Gücüne" Çalıştayı'nda, yurt dışından Türkiye'ye dönen nitelikli profesyoneller ile savunma sanayii kuruluşlarının insan kaynakları yöneticileri bir araya geldi. Çalıştayda, yurt dışında kazanılan bilgi ve deneyimlerin sektöre aktarılması ile Türkiye'ye dönüş ve uyum süreçleri ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda "Beyin Göçünden Beyin Gücüne" Çalıştayı düzenlendi. ASELSAN Çelik Kubbe Konferans Salonu'ndaki programa, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, 2025-2026 yıllarında yurt dışından Türkiye'ye dönen nitelikli profesyoneller ve savunma sanayii kuruluşlarının insan kaynakları yöneticileri katıldı. İkinci kez düzenlenen çalıştayda, katılımcıların deneyimlerinden hareketle insan kaynağı ve yetenek yönetimi politikalarına yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programın açılışında konuşan Karataş, Milli Yetkinlik Hamlesi ile lise öğrencilerinden üst düzey yöneticilere kadar savunma sanayiine katkı sağlayacak insan kaynağının yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Karataş, insan kaynağına kazandırılan yetkinliklerin sanayinin ihtiyaçları ve teknoloji yol haritasıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Bir yetkinlik mimarisine ihtiyaç var"

Savunma anlayışının değiştiğine dikkati çeken Karataş, fiziksel ve siber cephelerin yanı sıra diplomasi, ekonomi, strateji, istihbarat ile toplumların sosyolojisi ve psikolojisinin de önem kazandığını ifade etti. Savunmada insan unsuruna ve "bilişsel cephe"ye işaret eden Karataş, nitelikli kişileri bir araya getirmenin tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

Karataş, "Sadece iyi kadro oluşturmak iyi oyunun garantisini vermediği gibi biz iyi insanları toplayarak da bir kazanım elde edemeyiz. O zaman neye ihtiyaç var? Bütün bu herkesi yetenek olarak gördüğümüzde, bu yeteneği doğru projelerde, kritik teknolojilerde biriktirecek, doğru yönlendirecek bir yetkinlik mimarisine ihtiyaç var" dedi.

"Temel şey tersine beyin göçü değil"

Yurt dışındaki Türk profesyonellerle şirketlerin insan kaynakları ekiplerinin de katıldığı toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Karataş, çalışmaların yalnızca Türkiye'ye dönüşü hedeflemediğini söyledi.

Karataş, "Tekrar ediyorum, bu yaptıklarımızın temel şeyi tersine beyin göçü değil. Ben bu kelimeyi kullanmayı hiç istemiyorum, sevmiyorum da. Yurt dışında kalan kişilerin de oradaki bilgi ve becerisinden bizim faydalanmayla ilgili bir yol, bir yöntem bulabiliyor olmamız lazım. Oradaki arkadaşlar da kritik kütlede Türk diasporasına katkı sağlayan arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Mezun olunca Türkiye'ye dönme hayalim her zaman vardı"

Programa katılan TUSAŞ Uçak Performans Mühendisi Neslişah Can, 4,5 yaşındayken ailesiyle Londra'ya taşındığını ve yüksek lisans dahil eğitimini burada tamamladığını söyledi.

Yüksek lisansının ardından TUSAŞ'ın yurt dışından gelen Türklere yönelik staj programına katıldığını belirten Can, bu deneyimin Türkiye'de çalışma isteğini güçlendirdiğini ifade etti.

Can, "Türkiye'de yaşadığımı hiç hatırlamıyorum. Anaokulu, ilkokul, lise, üniversite ve yüksek lisansımı orada tamamladım. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra TUSAŞ'ta yurt dışından gelen Türkleri çağırdıkları bir staj programına katılmıştım. TUSAŞ ilgimi çekti ve güzel bir kampüsü vardı. Bir de benim her zaman zaten mezun olunca Türkiye'ye dönme gibi planlarım, hayallerim vardı. TUSAŞ'ı gördükten sonra bunlar iyice kabardı. Gelmek istedim, başvurdum" dedi.

İki yıldır TUSAŞ'ta görev yaptığını aktaran Can, uçak grubunda sistem mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına uçak performans mühendisi olarak devam ettiğini kaydetti.

"İngiltere'de öğreneceğimden çok daha fazla şeyi burada öğrendiğimi düşünüyorum"

Türkiye'deki çalışma deneyiminin mesleki gelişimine katkısını anlatan Can, uçaklarla doğrudan çalışma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Can, "İngiltere'de öğreneceğimden çok daha fazla şeyi burada öğrendiğimi düşünüyorum. Uçaklarla iç içe çalışıyorum. Her gün uçak görüyorum, uçağa kablo bağladığımız bile oluyor" diye konuştu.

Sahada daha fazla görev aldığını belirten Can, "Kesinlikle daha çok sahadayım. Orada bence çok daha fazla bir ofis işi yapabilirdim. Belki çok büyük bir firmanın çok küçük bir insanı olurdum. Ama bence burada yine büyük bir firmanın çok büyük bir insanı oluyorsun" ifadelerini kullandı.