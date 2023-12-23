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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 'Asım Mıhçıoğlu ile Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Sohbetleri' programı, 'Antep Harbinin Bilinmeyenleri ve Konuşulmayanları' konusunu ele aldı. Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu'nun tarihi belge, görüntü ve fotoğraflar eşliğinde yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.

Gaziantep\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri
23.12.2023 - 13:52,
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Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, "Asım Mıhçıoğlu ile Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Sohbetleri" isimli programın konusunu, "Antep Harbinin Bilinmeyenleri ve Konuşulmayanları" oldu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesinin, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) organize ettiği "Asım Mıhçıoğlu ile Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Sohbetleri" programının konusunu, "Antep Harbinin Bilinmeyenleri ve Konuşulmayanları" başlığı oluşturdu. Programın konuşmacısı olan Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu, Gaziantep tarihiyle ilgili tarihi belge, görüntü ve fotoğraflar eşliğinde yaptığı konuşma, büyük dikkatle takip edildi. Araştırmacı-Yazar Mıhçıoğlu, program esnasında katılımcıların sorularını da cevapladı.

"Biz hala unutmadık, unutturmamaya çalışıyoruz"

Programa ilişkin açıklamada bulunan Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu, "Bugün, Gaziantep Harbi'nin bitişinin 102. yıl dönümü. Biz hala unutmadık, bizden sonraki kuşağa da unutturmamaya çalışıyoruz. Bu manada çeşitli etkinlikler yapıp, detaylı olarak Antep Harbi'ni anlatıyoruz. Antep Harbi'nin nedenlerini de anlatıyoruz. Yani neden böyle oldu, ne oldu da düşman geldi? Bir günde karar vermediler. Biz nerelerde eksik yaptık, nerelere de hata yaptık? Bunu gençlerimize, ileride kendilerinin kullanacağı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. 102 yıl geçmesine rağmen bakın biz hala o acıyı unutmuş değiliz. Bizim bir ecdadımızda bütün ailelerin babalarında, dedelerinde, amcalarında muhakkak şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz onların hikayeleri, onların hatıralarıyla büyüdük. O hatıralar, hikayeleri burada anlatıyoruz, anlatmamız lazım. Türkiye'de zannetmiyorum ki başka bir şehir, düşman işgalinden kurtuluşunu bu kadar detaylı ve önemli bir şekilde anlatıyor. Birçok şehirde kurtuluş günleri var ama biz Antepliler, daha coşkulu anlatıyoruz, coşkulu kutluyoruz gibi geliyor bana" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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