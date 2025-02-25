Staj ve Çıraklık Mağdurları Hakları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Staj ve Çıraklık Mağdurları Hakları İçin Eylem Yaptı

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Osmaniye Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği, mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Kadir Güvercin, haklarını istediklerini ve adalet beklediklerini belirtti.

25.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:45
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Haber: Erhan ÖZMEN

(KAHRAMANMARAŞ) - Osmaniye Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği, yıllardır mağduriyetlerinin giderilmediği ve haklarının teslim edilmediği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Kadir Güvercin, "Bizim derdimiz adalet. Çocukluğumuzun alın terimizi istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz sadece ve sadece çocuk yaşta döktüğümüz alın terimizi istiyoruz" dedi.

Osmaniye Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği, yıllardır mağduriyetlerinin giderilmediği ve haklarının teslim edilmediği gerekçesiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yanında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Hatay Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği, Kahramanmaraş Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği katıldı. Osmaniye Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Kadir Güvercin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz 99 yılı öncesinde staj ve çıraklı yapmış, gariban evlatlarıyız. Zamanında bizi meslek liselerine gönderdiler. Bizi ne için gönderdiler? 'Oğlumuz staj yapsın, hem ekonomiye katkısı olsun hemde aile bütçemize katkısı olsun' diye bizi gönderdiler. Bizi o günün şartlarında hem çalıştırdılar hem bize devlet dedi ki 'tamam siz çalışıyosunuz size sigorta kartı da verelim' dediler. 'Siz zamanı geldiğinde yaşıtlarınızdan daha erken emekli olacaksınız' dediler.

Ama bugüne gelindiği zaman bizim yapılan sigortalarımızın hiçbir işe yaramadığını anlıyoruz ve bugün emekli olamıyoruz. Bizim aslında emekli olmak gibi bir niyetimizde yok. Tabi vakti dolan olacak ama biz özlük haklarımızı istiyoruz. Bize daha önce sayın Vedat Bilgin, bakanlığı döneminde 'bu staj işini çözeceğiz' arkadaşlar dediğinde biz çok mutlu olmuştuk.  Ama günümüze gelindiği zaman, devlette devamlılık esastır.  Bugün sayın Vedat Işıkhan 'bizim böyle bir çalışmamız yok' diyor. Biz hangi devlete inanacağız. Hangi devletin yöneticisine inanacağız. Biz devletimize inanamayacaksak, devlet bizi kandıracaksa biz ne yapalım. Bizim derdimiz adalet. Çocukluğumuzun alın terimizi istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz sadece ve sadece çocuk yaşta döktüğümüz alın terimizi istiyoruz. Bizim derdimiz siyaset yapmak değil. Devletimizi de seviyoruz, milletimizi de seviyoruz ve adalet diyoruz."

Kaynak: ANKA

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