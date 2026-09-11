STSO Başkan Adayı Eken'den seçim mesajı, davamız Sivas olacak dedi - Son Dakika
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STSO Başkan Adayı Eken'den seçim mesajı, davamız Sivas olacak dedi

STSO Başkan Adayı Eken\'den seçim mesajı, davamız Sivas olacak dedi
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STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan oda seçimlerinin kardeşlik içinde geçmesi gerektiğini belirterek seçim sonucundan bağımsız olarak temel hedeflerinin Sivas'a hizmet etmek olduğunu söyledi. Eken, seçimlerin kazananı kim olursa olsun dostluğun, birliğin ve beraberliğin kazanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan oda seçimlerinin kardeşlik içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, "Seçimlerin kazananı kim olursa olsun dostluğun kazanacağına, birliğin kazanacağına, beraberliğin kazanacağına inancım tamdır" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan STSO Başkan Adayı ve önceki dönem STSO Başkanı Mustafa Eken, yaklaşan oda seçimlerine ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimlerin gelip geçici, dostlukların ise kalıcı olduğunu vurgulayan Eken, seçim sonucundan bağımsız olarak temel hedeflerinin Sivas'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

STSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eken, oda çatısı altında farklı görüşlerin ve zaman zaman sert tartışmaların yaşanabileceğini ancak bunların dostlukların önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.

"Seçimler biter, dostluk devam eder"

Eken, "Burada seçimler yapılır, biter; dostluk, arkadaşlık devam eder. Her ay meclis toplantılarında şehri konuştuk, ekonomiyi konuştuk, ticareti konuştuk. Tartıştık, kavga ettik ama buradan da kol kola çıktık. Her zaman da böyle olacaktır" dedi.

Yaklaşan seçimlerde centilmence bir yarış ortaya koyacaklarını ifade eden Eken, seçim çalışmalarının kişisel tartışmalar yerine projeler ve hizmetler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Sivas bir kaos, kavga ve tartışma beklemesin"

Eken, "Bu seçimlerde kardeşçe, birbirimize iftira atmadan, yalan konuşmadan, bel altı yapmadan bir seçim çalışacağız. Zeki Bey ve ekip arkadaşları sahaya çıktığında yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırlar. Bizim arkadaşlarımız da bizim dönemimizde yaptıklarımızı ve tekrar göreve gelirsek neler yapacağımızı anlatırlar. Bunun dışında başka bir şey beklemesin kimse. Sivas bir kaos beklemesin, bir kavga beklemesin, bir tartışma beklemesin" diye konuştu.

Kendisini veya diğer adayları destekleyen oda üyeleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Eken, "Benim karşımda olanlarla bir mevzum olmaz. Benim yanımda olan arkadaşlarımın da 'karşı grup' diye bir sözü olmaz. Seçimlerin kazananı kim olursa olsun dostluğun kazanacağına, birliğin kazanacağına, beraberliğin kazanacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"Davamız Sivas olacak"

Seçim sürecindeki temel hedeflerinin Sivas ekonomisini daha ileriye taşımak olduğunu belirten Eken, kentin ihracat, istihdam, yatırım ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Eken, "Şahsım ve arkadaşlarım adına o zaman söz vermiştim, yine söz veriyorum; davamız Sivas olacak. Davamız Sivas'ın ticareti olacak, siz üyelerimizin derdi olacak" dedi.

"Bu oda hepimizin"

STSO'nun kişilere değil üyelerine ait olduğunu ve yönetim görevlerinin bir emanet olduğunu ifade eden Eken, "Bu odanın hepimiz bir mensubuyuz. Buranın sahibi değiliz, biz üyesiyiz. Esas olan üyelerimiz. 6-7 bin kişilik bir aileyiz. Bu emanet bizlere değerli üyelerimiz tarafından teslim ediliyor. Bizim bütün derdimiz de bu emanete sahip çıkmak. Üyemizin derdiyle dertlenip onların talep ve beklentilerini dinleyip, onların sorun ve sıkıntılarının çözümü için mesai harcayacağız. Adaylığını açıklayan Zeki Özdemir'e de bu süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerinden helallik isteyen Eken, seçimlerin Sivas ve iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eken, "Bu yıl seçimleri kazanalım veya kazanmayalım, sonuna kadar hepinizin emrinde olduğumuzu, Sivas'ın emrinde olduğumuzu bir daha bu kürsüden belirtmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel STSO Başkan Adayı Eken'den seçim mesajı, davamız Sivas olacak dedi - Son Dakika

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