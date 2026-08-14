Mustafa Eken: "STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan seçimler öncesi yaptığı değerlendirmede, "Üyelerimiz olmazsa biz yokuz. Takdiri üyelerimiz versin" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ve yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eken, oda kayıt belgelerinin ücretsiz ve çevrim içi alınabilmesi, dijital arşiv ve E-Arşiv uygulamasına geçilmesi gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek, "2018-2022 yılları arasında görev yaptığımız dönemde oda kayıt ücretlerini kaldırdık. Üyelerimiz Sivas'a gelmeden belgelerini online olarak alabilir hale geldi. Bunları ben tek başıma yapmadım. O dönemde görev yapan meclis ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik" dedi.

"Sivas'ın taleplerini sürekli takip edeceğiz"

Sanayicilerin taleplerini sürekli takip edeceklerini dile getiren Eken, "Ticaret ve sanayi odaları resmi makamlardan rica eder ama ricasında ısrarcıdır. Biz de Sivas'ın taleplerini sürekli takip edeceğiz. Ankara'ya gideceğiz, bürokratlarımızın ve milletvekillerimizin kapılarını aşındıracağız. Sivas'ın sanayisinin gelişmesi, yatırımcının şehrimize gelmesi için taleplerimizi ısrarla takip edeceğiz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. Bölge olması için milletvekillerimiz, valimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye başkanımızla birlikte mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu süreçte görüşmeler yaptık" diye konuştu

"Üye olmazsa biz yokuz"

Seçim sürecinde takdirin STSO üyelerine ait olduğunu vurgulayan ve aday olan üyelerin tamamını temsil etmek için göreve talip olduğunu ifade eden Eken, "Bütün üyelerimizin hepsi birbirinden değerlidir. Arkadaşlarımızla Bismillah diyerek yola çıktık. Takdir ederlerse göreve geliriz, takdir etmezlerse de üyelerimize Hakkınızı helal edin deriz. Ben bir başkan adayı olarak şehrimin 7-8 bin tüccarını ve 79 meclis üyesi arkadaşımı temsilen diyorum ki bize görev verilirse geçmişte yaptıklarımızın üzerine koyarak yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız. Her ilçemizin, her üyemizin ayağına gitmek zorundayız. Üyelerimiz olmazsa biz yokuz. Onun için takdiri üyelerimiz versin" diye konuştu.

"Bu şehri birlik ve beraberlik içerisinde yönetelim"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Eken, seçim sürecinin ardından Sivas için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti, "Ben veya benim arkadaşlarım, kim gelirse gelsin, Zeki Bey ve arkadaşları fark etmez. Lütfen artık yaptığımız hatalar varsa o hataları yapmadan, bu şehri bir bütün halinde, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe yönetelim. Yönetemeyeceksek aday olmayalım. Talip olmayalım. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeyeceksek o sözleri vermeyelim" dedi.