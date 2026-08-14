Mustafa Eken: "STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Eken: "STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir"

Mustafa Eken: "STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas TSO Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim değerlendirmesinde geçmiş dönem hizmetlerini anlattı, Sivas'ın taleplerini takip edeceklerini belirtti ve üyelerin takdirine saygı duyduğunu ifade ederek birlik beraberlik mesajı verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan seçimler öncesi yaptığı değerlendirmede, "Üyelerimiz olmazsa biz yokuz. Takdiri üyelerimiz versin" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ve yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eken, oda kayıt belgelerinin ücretsiz ve çevrim içi alınabilmesi, dijital arşiv ve E-Arşiv uygulamasına geçilmesi gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek, "2018-2022 yılları arasında görev yaptığımız dönemde oda kayıt ücretlerini kaldırdık. Üyelerimiz Sivas'a gelmeden belgelerini online olarak alabilir hale geldi. Bunları ben tek başıma yapmadım. O dönemde görev yapan meclis ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik" dedi.

"Sivas'ın taleplerini sürekli takip edeceğiz"

Sanayicilerin taleplerini sürekli takip edeceklerini dile getiren Eken, "Ticaret ve sanayi odaları resmi makamlardan rica eder ama ricasında ısrarcıdır. Biz de Sivas'ın taleplerini sürekli takip edeceğiz. Ankara'ya gideceğiz, bürokratlarımızın ve milletvekillerimizin kapılarını aşındıracağız. Sivas'ın sanayisinin gelişmesi, yatırımcının şehrimize gelmesi için taleplerimizi ısrarla takip edeceğiz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. Bölge olması için milletvekillerimiz, valimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye başkanımızla birlikte mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu süreçte görüşmeler yaptık" diye konuştu

"Üye olmazsa biz yokuz"

Seçim sürecinde takdirin STSO üyelerine ait olduğunu vurgulayan ve aday olan üyelerin tamamını temsil etmek için göreve talip olduğunu ifade eden Eken, "Bütün üyelerimizin hepsi birbirinden değerlidir. Arkadaşlarımızla Bismillah diyerek yola çıktık. Takdir ederlerse göreve geliriz, takdir etmezlerse de üyelerimize Hakkınızı helal edin deriz. Ben bir başkan adayı olarak şehrimin 7-8 bin tüccarını ve 79 meclis üyesi arkadaşımı temsilen diyorum ki bize görev verilirse geçmişte yaptıklarımızın üzerine koyarak yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız. Her ilçemizin, her üyemizin ayağına gitmek zorundayız. Üyelerimiz olmazsa biz yokuz. Onun için takdiri üyelerimiz versin" diye konuştu.

"Bu şehri birlik ve beraberlik içerisinde yönetelim"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Eken, seçim sürecinin ardından Sivas için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti, "Ben veya benim arkadaşlarım, kim gelirse gelsin, Zeki Bey ve arkadaşları fark etmez. Lütfen artık yaptığımız hatalar varsa o hataları yapmadan, bu şehri bir bütün halinde, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe yönetelim. Yönetemeyeceksek aday olmayalım. Talip olmayalım. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeyeceksek o sözleri vermeyelim" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Eken: 'STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:15
Süper Lig’de yeni dönem Hacıosmanoğlu açıkladı
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı
14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 18:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Eken: "STSO’nun asıl sahibi üyelerimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.