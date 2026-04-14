STSO'dan Yeni İdarecilere Ziyaret
STSO'dan Yeni İdarecilere Ziyaret

14.04.2026 19:45
STSO Heyeti, Hasan Carlık ve Prof. Dr. Servet Yolbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Hasan Carlık ve Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Servet Yolbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen Hasan Carlık'ı ziyaret eden STSO heyeti, yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Siirt'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışmalar ele alındı. Çalapkulu, İl Genel Meclisinin yerel kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliği ve istişarenin gerekliliğini vurguladı. Carlık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını ve ilin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştireceklerini ifade etti.

STSO heyetinin bir diğer durağı ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Servet Yolbaş'ı ziyaret eden Çalapkulu, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Yolbaş da nazik ziyaret için teşekkür ederek, Siirt halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için ekip olarak yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ve kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

Her iki ziyaret de karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Advertisement
