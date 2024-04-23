Şükrü Deviren'den dereler temiz akacak sözü - Son Dakika
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Yerel

Şükrü Deviren'den dereler temiz akacak sözü

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Gemlik Belediyesi ekiplerinin birlikte başlattığı dere temizlik çalışmalarını inceledi. Başkan Deviren, derenin daha temiz akacağının mesajını verirken, 'Bizim deremiz neden bir Porsuk çayı olmasın' dedi.

23.04.2024 10:50  Güncelleme: 10:55
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Şükrü Deviren'den dereler temiz akacak sözü

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Gemlik Belediyesi ekiplerinin birlikte başlattığı dere temizlik çalışmalarını inceledi. Başkan Deviren, derenin daha temiz akacağının mesajını verirken, "Bizim deremiz neden bir Porsuk çayı olmasın" dedi.

Çalışmaların denize ulaşan bölgeye kadar aralıksız süreceği ifade edilirken, dereyi kirleten etkilerin tespiti için çeşitli aralıklarla numune alınacağı da vurgulandı.

"Sorun içerisine girilmeden çözülmez"

Aday adaylığı döneminde bu dereye tekrar girdiğini hatırlatan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sorunun içerisine girilmeden çözülemeyeceğini vurguladı. Bursa Büyükşehir ve Gemlik Belediyesi ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Deviren, "Bizim deremiz neden bir Porsuk çayı gibi olmasın? Neden Eskişehir'deki insanlarımız sosyal bir şekilde hayatlarını daha mutlu geçirirken, Gemlik halkının ne eksiği var. Şu anda kepçelerimiz çalışıyor. Bu çalışmayla birlikte suyun kokusu ve rengi ile birlikte değişiyor. Deremizin temizliği devam ediyor" dedi.

"Dere belirli periyotlarla temizlenecek"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Dereyle ilgili belirli periyotlarla mutlaka temizlenmesi için bir prosedür ve talimat yayınlayacaklarını. Bununla ilgili denetlemeyi sağlayacaklarını vurgularken, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ve Buski marifetiyle derelerimizden belirli aralıklarla numune alınmasını sağlayacağız. Doğal kaynaklarımıza ve çok güzel derelerimize sahip çıkalım. Burada bir sosyal tesis yapılabilir. İnsanlarımıza burada bu su sesiyle kabirleri ziyaretlerinin ardından rahatlıkla çay içebileceği ve eğleneceği alanlar oluşturulabilir. Bu derede 40 - 50 yıl önce ağabeylerimiz balık tutar biz de bakardık. O günlerin hepsini geri neden geri getirmeyelim, neden yaşamayalım. Birlikte başardık ve başarmaya da devam edeceğiz" dedi.

Şükrü Deviren\'den dereler temiz akacak sözü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şükrü Deviren'den dereler temiz akacak sözü - Son Dakika

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