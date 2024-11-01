Süleyman Demirel\'in 100. Doğum Günü Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 100'üncü doğum günü dolayısıyla Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 100'üncü doğum günü dolayısıyla Isparta'nın Atabey ilçesindeki anıt mezarında anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Demirel Vakfı ve mesai arkadaşları anıt mezara çelenk bıraktı.

"Cumhurbaşkanınızın memleketinde görev yapmak bir şereftir"

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Isparta Valisi olmak gerçekten ayrıcalıklı bir meseledir. Devletimizde yıllarca başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış ve burada ebedi istirahatinde olan cumhurbaşkanımızın memleketine valilik yapmak elbette bizim için bir şereftir, bir onurdur" dedi.

Törene katılan eski Bakan Hamdi Üçpınarlar, Demirel ile ilgili bir anısını paylaşarak onun liderlik anlayışını dile getirdi.

"Muhasebe yapmak için bir aradayız"

Merhum Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur da, "Muhasebe yapmak için bir aradayız. 1 Kasım Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü. Yaşadığı sürece sayın cumhurbaşkanımızı doğum günü için ziyarete gelirdim. O gün kutlama yapılmazdı, muhasebe yapılırdı. Doğum gününde 'Evet' derdi 'Ne yaptık. Gelin memleketimiz, milletimizin için ne yaptık' diyerek, onu planlardı" ifadelerini kullandı. Tören, katılımcıların birlikte dua etmesiyle sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, eski Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA