Süleyman Demirel'in adının verildiği park Nazilli'de açıldı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 8 bin 685 metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in adının verildiği park, görkemli bir törenle açıldı.

Yıldıztepe Mahallesi Kuru Dere Caddesi ile 28 Sokak üzerindeki park alanında Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkesine ve milletine uzun yıllar hizmet veren merhum Süleyman Demirel'in adını Nazilli'de yaşattığı için Başkan Özcan'a teşekkür eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sizlerle anlamlı bir günde beraberiz. Bu tarih içerisinde milletin 300 yıllık gerileyişini toprağa gömerek, varlık yokluk mücadelesi içerisinden geldiğimiz Cumhuriyet'i daha da anlamlandırmak hepimizin mesuliyeti" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in isminin verildiği bu güzel parkın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu topraklar demokrasiyi Milli Mücadele yıllarından kanları, canları, kızanları ve efeleri ile mücadele ederek elde etmiş insanların toprakları. Bu topraklar demokrasinin kıymetini bilen ve onu bir an bile hayatından çıkarmamış insanların toprakları. Bu yüzden Aydınlı olmak da Nazillili olmak da Demirci Mehmet Efe'nin Yörük Ali Efe'nin, Çete Ayşe'nin torunları olmaktan hep gurur duyduk. Sonsuza kadar da gurur duymaya devam edeceğiz. Buradan tekrar Sayın Belediye Başkanıma katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün yaklaşık 3 yılı doldurduk. 3 yıl önce yaktığımız ateş inşallah yanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in Türkiye'ye büyük katkılar sunduğunu hatırlatan Başkan Özcan, "Siyasetimizin en renkli, en babacan, en kıvrak zekasına sahip, barajlar kralı, büyük devlet adamı 9. Cumhurbaşkanımızın aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere bıraktığı mirasına sahip çıkmak adına buradayız. Nazilli'ye gelerek bizleri onurlandıran başta Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 50 senelik siyasi hayatında kuşakların 7'den 70'e hayatına dokunan Süleyman Demirel, memleket sevdasıyla devasa yatırımlar gerçekleştirdi. Memlekete hizmet etme aşkıyla koca bir ömür hardı. O'nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. O'nun bizlere bugün için bıraktığı mirası O'nun sözleri ile hatırlatmak istiyorum: "Yarına güvenin. Bugün sizi sıkan şeylerin hepsi yarın geçmiş olacak. Devletimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize güvenin. Yılmayın, ümitsizliğe düşmeyin. Sıkıntılar geçecektir. Ülkemiz demokrasiyle iyi bir ekonomiye kavuşacaktır." Çok kıymetli devlet büyüğümüzü özlemle anıyorum. Parkımız Nazillimize hayırlı olsun" sözlerini kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından Süleyman Demirel büstünün önünde kurdele kesilerek park halkın hizmetine açıldı. - AYDIN