Süleyman Yiğit Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Süleyman Yiğit Yeniden Başkan Seçildi

Süleyman Yiğit Yeniden Başkan Seçildi

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, üyelerin desteğiyle yeniden başkan oldu.

15.11.2024 13:35
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Kütahya Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Sivas, Siirt, Balıkesir gibi birçok ildeki avcı derneklerinin üye olduğu Dumlupınar Avcılık Federasyonu'nda seçim heyecanı yaşandı. Federasyonun yönetim kurulu seçimlerinde mevcut başkan Süleyman Yiğit, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yiğit, üyelerin desteğiyle yeniden seçilmenin kendisi için onur verici olduğunu söyledi. 2009 yılından bu yana avcılık camiasının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Yiğit, yeni dönemde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha verimli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yiğit, 18 bin 500 üyesi bulunan 45 dernekten oluşan federasyona yeni avcı derneklerini katmak için farklı illerde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Kaçak avcılıkla mücadeleye çağrı"

Yiğit, Türkiye genelinde yaklaşık 180 bin yasal avcı olduğunu ve bu avcıların DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaptırımlarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Kaçak avcılıkla mücadelenin özellikle av sezonu kapalı olduğu dönemlerde ve avlanma günleri dışında yapılması gerektiğini ancak uygulamaların belgeli avcılar üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Avcıların kota alabilmek için kullandığı AVBİS ve TarımCepte sistemlerinin alt yapısındaki sorunlara dikkat çeken Yiğit, bu nedenle birçok avcının kota alamadığı ve idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sorunun avcılardan değil, sistemin işleyişinden kaynaklandığını belirtti.

"Yasal düzenleme talebi"

4915 sayılı kara avcılığı kanunundaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, bu konuda yıllardır taleplerini DKMP Genel Müdürlüğü'ne iletmelerine rağmen bir sonuç alınamadığını ifade etti. Avcılık camiasının sorunlarına daha duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Süleyman Yiğit, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, her zaman avcıların yanında olacaklarını Fikret Tüfek, Abdullah Şahin, Burhan Cumhur, Ferhat Ünlü, Halil Sencer ve Tuncay Tuncel'den oluşan yeni yönetimle camianın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleyman Yiğit Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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