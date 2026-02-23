Sultanbeyli Belediyesi\'nden Bosna Hersek\'te kardeşlik iftarı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Bosna Hersek'in Praca kentinde 500 kişilik iftar programı düzenlendi. Kardeşlik iftarı sloganıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Praca kentinde iftar programı düzenledi. Kardeşlik iftarı sloganıyla düzenlenen programa 500 Müslüman Türk ve Bosnalı katıldı. İftar programında Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk'un yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile çok sayıda davetli yer aldı. Bosnalılar, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a yoğun ilgi gösterdi.

Sultanbeyli meclis üyelerinden ve STK temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Praca'ya gelen Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinlik alanında kurulan iftar sofrasında Bosnalılarla buluştu. Kurulan sahnede ilahiler okunurken, Bosnalılar belediye salonunda gerçekleştirilen iftarda Türkiyeli kardeşlerini bağrına bastı. Ezan vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ezandan sonra hep birlikte oruçlar açıldı, eller semaya açıldı, dünyadaki tüm Müslümanlar için dualar edildi.

"Ortak adımlarımızı daha güçlü seviyeye taşıyacağız"

"Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının selamını getirdim" diye seslenen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mazlum coğrafyada kim nerede olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun eğer bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mutlaka ona el uzatmıştır. ve onun gözyaşını silmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bosna Hersek'in ortak geçmişe sahip olduğunu belirten Tombaş, sofralarını Bosna Herseklilerle paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Tombaş, "Kardeş belediyecilik, bizim için kağıt üzerinde kalan bir protokol cümlesi asla değildir, aksine aramızdaki tarih, gönül bağını somut hizmete dönüştürmenin adıdır. Bu sarsılmaz bağı, kültürden eğitime, gençlik projelerinden sosyal belediyeciliğe kadar hayatın her alanında atacağımız ortak adımlarla çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacağız" dedi. Ayrıca Tombaş, Praca Belediye Başkanı'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu, her alanda daha da geliştirmek istediklerini vurguladı. Akseki şunları söyledi:

"Bu çerçevede ev sahibi Praca Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesi başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediye Başkanımızın desteğiyle Praca Belediyesi ile ilişkilerimizi daha geliştireceğiz. Praca Belediye Başkanı olarak çok şanslısınız. Sultanbeyli Belediyesi İstanbul'umuzun en önemli belediyelerinden biri. Çok başarılı bir belediye başkanı ve çok dinamik bir belediye meclisi var."

Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk yaptığı konuşmada Sultanbeyli Belediyesi heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, iki belediye arasındaki iş birliğinin gelişmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programda ramazanın birlik, paylaşma ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılırken iki belediye arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü. - İSTANBUL