Sultanbeyli Belediyesi'nden Bosna Hersek'te kardeşlik iftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanbeyli Belediyesi'nden Bosna Hersek'te kardeşlik iftarı

Sultanbeyli Belediyesi\'nden Bosna Hersek\'te kardeşlik iftarı
23.02.2026 16:22  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Bosna Hersek'in Praca kentinde 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Bosna Hersek'in Praca kentinde 500 kişilik iftar programı düzenlendi. Kardeşlik iftarı sloganıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Praca kentinde iftar programı düzenledi. Kardeşlik iftarı sloganıyla düzenlenen programa 500 Müslüman Türk ve Bosnalı katıldı. İftar programında Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk'un yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile çok sayıda davetli yer aldı. Bosnalılar, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a yoğun ilgi gösterdi.

Sultanbeyli meclis üyelerinden ve STK temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Praca'ya gelen Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinlik alanında kurulan iftar sofrasında Bosnalılarla buluştu. Kurulan sahnede ilahiler okunurken, Bosnalılar belediye salonunda gerçekleştirilen iftarda Türkiyeli kardeşlerini bağrına bastı. Ezan vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ezandan sonra hep birlikte oruçlar açıldı, eller semaya açıldı, dünyadaki tüm Müslümanlar için dualar edildi.

"Ortak adımlarımızı daha güçlü seviyeye taşıyacağız"

"Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının selamını getirdim" diye seslenen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mazlum coğrafyada kim nerede olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun eğer bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mutlaka ona el uzatmıştır. ve onun gözyaşını silmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bosna Hersek'in ortak geçmişe sahip olduğunu belirten Tombaş, sofralarını Bosna Herseklilerle paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Tombaş, "Kardeş belediyecilik, bizim için kağıt üzerinde kalan bir protokol cümlesi asla değildir, aksine aramızdaki tarih, gönül bağını somut hizmete dönüştürmenin adıdır. Bu sarsılmaz bağı, kültürden eğitime, gençlik projelerinden sosyal belediyeciliğe kadar hayatın her alanında atacağımız ortak adımlarla çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacağız" dedi. Ayrıca Tombaş, Praca Belediye Başkanı'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu, her alanda daha da geliştirmek istediklerini vurguladı. Akseki şunları söyledi:

"Bu çerçevede ev sahibi Praca Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesi başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediye Başkanımızın desteğiyle Praca Belediyesi ile ilişkilerimizi daha geliştireceğiz. Praca Belediye Başkanı olarak çok şanslısınız. Sultanbeyli Belediyesi İstanbul'umuzun en önemli belediyelerinden biri. Çok başarılı bir belediye başkanı ve çok dinamik bir belediye meclisi var."

Praca Belediye Başkanı Almin Cutuk yaptığı konuşmada Sultanbeyli Belediyesi heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, iki belediye arasındaki iş birliğinin gelişmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programda ramazanın birlik, paylaşma ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılırken iki belediye arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi'nden Bosna Hersek'te kardeşlik iftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:16:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediyesi'nden Bosna Hersek'te kardeşlik iftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.