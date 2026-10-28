Sultanbeyli\'de 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu

Sultanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşları buluşturan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen etkinlikler, ilçe protokolünü ve vatandaşları bir araya getirdi. Cumhuriyet Yürüyüşü'ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı yürüyüşte, Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanı hep birlikte yaşandı. Farklı kesimlerden katılımcıların buluştuğu etkinlik, ilçedeki bayram coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüşün ardından düzenlenen törende, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Aytuğ Çetin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.