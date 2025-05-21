Sultanbeyli'de Yeni Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Yeni Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Sultanbeyli\'de Yeni Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı
21.05.2025 15:29  Güncelleme: 15:32
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni hizmete açtıklarını duyurarak, gençlere yönelik projeleri ve sunulacak hizmetleri anlattı. Merkezde etüt sınıfları, kütüphane, meslek eğitim kursları ve fitness merkezi bulunuyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, gençlere yönelik projelerini bir yenisini daha ekledi. Hasanpaşa Gençlik Merkezi'nin hizmete açtıklarının müjdesini paylaşan Tombaş, "Merkezimizde; Sultanbeyli FİT, etüt sınıfları, kütüphane ve meslek eğitim kursları SULMEK yer alıyor. Gençlerimize, Sultanbeylili hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Ali Tombaş, yapımına başladıkları Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni tamamlayarak hizmete açtıklarını duyurdu.

Sınavlara hazırlık kursları, kütüphane ve rehberlik hizmeti

Gençlere yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Gençlerimizi önemsiyor; onlara daha güzel bir alan açmak için çalışıyoruz. Bu hususta ilçemize kazandırdığımız gençlik merkezimizi çok yönlü oluşturduk. Merkezimizde YKS ve LGS ve eğitim kurslarımızla öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmalarına katkı sunacağız. Aynı zamanda rehberlik hizmetleri de veriyoruz. Öğrencilerimiz eğitim sürecindeki zorluklarla başa çıkabilmek ve kariyer planlaması yapabilmek için profesyonel danışmanlarımızdan destek alacaklar. Kütüphanemizle de kitapların huzurlu ortamında ders çalışıp kitap okuyabilecekler." şeklinde ifade etti.

Fitness merkezi ve mesleki eğitim kursları

Hasanpaşa Gençlik Merkezi'nde Fitness Merkezinin ve SULMEK kapsamında meslek edindirme kurslarının olduğunu söyleyen Başkan Ali Tombaş, "Sağlıklı yarınlara sporla ulaşacağız. Gençlerimizin spor yapmalarına imkan tanıyan fitness merkezimizi de hizmete açtık. Tamamen ücretsiz olan Sultanbeyli FİT merkezlerimizin hızla sayısını artırıyoruz. Öte yandan SULMEK kapsamında meslek edindirme kurslarımız da mevcut. Çeşitli alanlarda vereceğimiz kurslarımızla hem üretimi teşvik edecek hem de istihdama katkı sunacağız. Hasanpaşa Gençlik Merkezi'miz gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Yeni Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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