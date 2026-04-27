Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya geldi

Sultangazi'nin "Sultan Şehir" hedefine ulaşmasının yolunun gençlerden geçtiği bilinciyle hareket eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez Habipler Anadolu Lisesi öğrencilerini Dijital İletişim Merkezi'nde ağırladı. Başkan kimliğinin yanı sıra gençlerle abi sıcaklığında ilgilenen Başkan Dursun, onlarla hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Dursun, gençlerin şehre dair talep ve önerilerini de dikkatle dinledi.

"Gençler bizim her şeyimiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Bir şehrin gelişmesinin yolunun gençlerimizden geçtiğini biliyoruz. Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Buluşmalarımızda sadece şehrimizden, okul yaşantılarından değil, hayata dair ne varsa konuşuyor, paylaşıyoruz. Gençlerimizin gönüllerine dokunabilmek, onlarla keyifli vakit geçirmek ve onların dilinden konuşabilmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri olduğunu belirten Başkan Dursun, "Gençlerimize çok iş düşüyor. Sizlerle birlikte birçok şeyi başardık. Bu şehri beraber hedeflerine ulaştıracağımıza inancımız tam. Bizler size kendinizi geliştireceğiniz ve yeteneklerinizi ileriye taşıyacağız alanlar açmakta mükellefiz. Özellikle sporda aldığımız başarılar bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösteriyor. 2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, gençleriyle çok daha güçlü. Şimdi sıra Avrupa'nın en iyi spor şehri olmakta. Gücümüz sizlersiniz" dedi. - İSTANBUL