Sultangazi Belediyesi Adıyaman'a Yeni Anaokulu Kazandırıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Adıyaman'a Yeni Anaokulu Kazandırıyor

Sultangazi Belediyesi Adıyaman\'a Yeni Anaokulu Kazandırıyor
29.07.2025 17:00  Güncelleme: 17:05
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Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da deprem sonrası ihtiyaç duyulan dört derslikli bir anaokulu inşa ediyor. Belediye, deprem felaketinin ardından bölgeye verdiği desteği sürdürüyor.

Asrın felaketinin yaşandığı günden itibaren deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman'a destek olan Sultangazi Belediyesi, bu kez bölgeyi ihtiyaç duyduğu anaokuluna kavuşturuyor. Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine dört derslikli, depreme dayanıklı çelik bir anaokulu kazandırılıyor.

11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden 2 buçuk yıl geçse de depremden etkilenen bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Devlet, deprem bölgelerini tekrar kalkındırmak için tüm imkanlarını seferber ederken eksikler de birbir gideriliyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Adıyaman'ın yanında olan Sultangazi Belediyesi, bugün de aynı duyarlılıkla bölgeye yardım eli uzatıyor. Adıyaman'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine 472 metrekare büyüklüğünde dört derslikli bir anaokulu kazandırılıyor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan çelik binanın en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

"Afet bölgesine tam destek"

Felaketin meydana geldiği günden bu yana bölgeden hiçbir yardımı esirgemediklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Asrın felaketinin üzerinden yıllar geçti ama acımız hala geçmedi, geçmeyecek. Sultangazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekibimiz SAK-E ile onlarca kişinin yaşama tutunmasına katkı sağladık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek kardeşlerimizin yanında olduk. Tırlar dolusu yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Mobil aşevi ve günde 10 bin taze ekmek üretilen seyyar fırının kurulumunu gerçekleştirdik. Adıyaman'da evleri yıkılan depremzede kardeşlerimize barınma imkanı sağlamak için içerisinde WC, duş kabinleri, çocuk parkı, ücretsiz wifi hizmeti, çamaşırhane ve yemekhanesi de bulunan 2 bin kişilik Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı'nı oluşturduk. Depremzede kardeşlerimizin üzerinden yardım elimizi çekmedik. Şimdi de bölgeyi ihtiyaç duyduğu anaokuluna kavuşturuyoruz. Şimdiden oradaki yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Adıyaman, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Adıyaman'a Yeni Anaokulu Kazandırıyor - Son Dakika

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