Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi SAK-E, İstanbul Valiliği\'nden Akreditasyon Sertifikası Aldı

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Muhtemel bir afet ve acil durumunda daha çok kişiye ulaşmak için Sultangazi Belediyesi'nin oluşturduğu arama kurtarma ekibi SAK-E, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği programla akreditasyon sertifikasını aldı. 23 kişilik ekip, armalarını İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Sultangazi Belediyesi arama Kurtarma Ekibi SAK-E, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği Akreditasyon Evrak ve Arma Töreni'ne katıldı. 2022 yılında akredite olan SAK-E, İstanbul genelindeki 2 bin 184 arama kurtarma ekibi ile birlikte armalarını teslim aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 23 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibine armalarını teslim etti. Vali Gül, ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

SAK-E binlerce kişiye umut oldu

SAK-E, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda kritik bir çok durumda çalışmalara katıldı. 2020 İzmir depremi, 2021 tarihinde Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi, 2023 Çanakkale orman yangını gibi afetlerde SAK-E, oradaydı. 11 ili etkileyen "Asrın Felaketinden" en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'a ilk giden ekiplerden biri de SAK-E oldu. Ekipler, yüzlerce vatandaşı enkazdan çıkararak ailelerine umut oldu.

"İlk işimiz arama-kurtarma ekibi kurmak oldu"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve gelir gelmez Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizi oluşturduk. Ekiplerimiz gerekli eğitimlerinin ardından tam teçhizat göreve hazır hale geldi. Yakın zamanda bizleri büyük üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde ilk olay yerine intikal edenlerden biri de SAK-E ekibimiz oldu. Onlarca, yüzlerce kişiye umut olan ekiplerimiz, kurtardıkları her canla yüreklere bir nebze de olsa su serpti. Allah bir daha böyle bir üzüntü milletimize yaşatmasın fakat; tedbiri de elden bırakmamak gerekir. Muhtemel bir felaket durumunda daha çok kişiye ulaşmak ve yardım eli uzatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İkinci ekibimizi de oluşturduk. Onlar da AFAD tarafından akredite olmayı bekliyor. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL