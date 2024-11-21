Sultangazi Belediyesi Gıda İsrafına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Gıda İsrafına Dikkat Çekti

Sultangazi Belediyesi Gıda İsrafına Dikkat Çekti

Sultangazi Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle kadınları bir araya getirerek gıda israfının önüne geçmenin yollarını gösterdi.

21.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
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Sultangazi Belediyesi, ilçedeki kadınları Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlediği eğlenceli bir programla araya getirdi. Gıda israfının önüne geçmek için mutfağa giren kadınlar, israf yapılmadan da lezzetli yiyecekler yapılabileceği gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu sene dünya genelinde Gıda Atıkları temalı düzenlenen Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Sultangazi Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU - MEKAN)'nde kadınlar mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte önlükler bu kez gıda israfının önüne geçmek için takıldı. SUMEKAN eğitmeni, mutfaktaki artan gıdaları nasıl değerlendirileceği hakkında püf noktalar verdi. Tuba Dursun, etkinliğe katılan kadınlarla birlikte mutfaktaki fazla malzemelerle lezzetli bir pizza yaptı.

"Hepimize büyük iş düşüyor"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de her yıl ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Bir kamyonun 10 ton çöp taşıdığı hesap edersek, bu da yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıdanın çöpe atıldığını gösteriyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Sultangazi Belediyesi olarak bu konuda farkındalığı artırmak için SUMEKAN'da eşim Tuba Dursun'un ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Gıda israfının önüne geçmek için hepimizin yapacağı şeyler var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Gıda İsrafına Dikkat Çekti - Son Dakika

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