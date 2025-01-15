Sultangazi Belediyesi Kış Şartlarına Hazır - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Kış Şartlarına Hazır

Sultangazi Belediyesi Kış Şartlarına Hazır

Sultangazi Belediyesi, olası kar yağışları için 7/24 hazır bekleyen karla mücadele ekipleriyle zorlu kış şartlarına karşı tedbirlerini aldı. 120 personel ve 28 araçla sahada olacak olan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara başlamış durumda.

15.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:27
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Zorlu kış şartları için tüm tedbirleri alan Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muhtemel bir kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekipleri 7 gün 24 saat teyakkuzda bekliyor.

Sultangazi Belediyesi, zorlu kış şartlarında vatandaşın mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada olacak. İlçedeki 15 mahallede muhtemel kar yağışlarında iki vardiya olmak üzere 120 personel, 7/24 sahada çalışmalara katılacak.

28 araç sahada alacak

Karla mücadele kapsamında 7 kazıcı yükleyici, 7 adet kar küreme aracı, 2 adet aparatlı kar küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör, 1 adet komatsu ve 9 adet açık tuzlama kamyonu olmak üzere toplamda 28 hizmet aracı çalışmalara katılacak. Yolların buz olmasını önlemek, araç trafiğinin önüne geçmek ve vatandaşın rahatça yürümesini sağlamak için depoda 4.500 ton tuz da hazırda bekletiliyor.

SAK-E de sahada

Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına katılacak ekiplerin haricinde Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E)'de vatandaşlara destek olmak için saha bulunacak.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Muhtemel bir kar yağışında sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek için ekipler Sultangazi'nin dört bir yanına mama bırakılacak. Böylece can dostlarımızın yaşayacağı olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacak.

"Sultangazi için durmak yok"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Bizler vatandaşlarımızın kış aylarında bir mağduriyet yaşaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Muhtemel kar yağışında da hızlı bir şekilde müdahale etmek için son hazırlıklarımızı tamamladık. 120 ekip arkadaşımız ve 28 belediye hizmet aracımız vatandaşımızın hizmetinde olacak. Araçlar trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız. Her şey komşularımız için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Kış Şartlarına Hazır - Son Dakika

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