Sultangazi Belediyesi\'nden Genç Kızlara Yönelik \'Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi\' Projesi

Gençleri ve kadınları öne çıkaran projeleriyle dikkat çeken Sultangazi Belediyesi, bu kez "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi" projesini hayata geçirdi. 6 hafta boyunca ilçede ikamet eden 12-18 yaş aralığındaki genç kızlar, hayata dair her şeyin konuşulduğu adab-ı muaşeretten dikiş atölyesine farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği etkinlikte bir araya geliyor.

Gençleri ön planda tutan projelerle adından sık sık söz ettiren Sultangazi Belediyesi, bu kez Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi projesini hayata geçirdi. Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi(SU-MEKAN)'nde yıl boyunca gerçekleşecek programda 12-18 yaş arasında ilçede ikamet eden genç kızlardan oluşan gruplar 6'şar hafta süren etkinliklerle bir araya geliyor.

Farklı atölye çalışmaları

Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi etkinliğinde adab-ı muaşeret, dikiş, sanat, mutfak, cilt ve saç tasarım atölyesi ile farklı dallarda eğitimler veriliyor. Programa katılan genç kızlar keyifli vakit geçirirken bir yandan da el becerilerini geliştirmiş oluyor.

Tuba Dursun da gençleri yalnız bırakmadı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi etkinliğine katılarak genç kızlarla bol bol sohbet etti. Tuba Dursun; "Burada hayata dair her şeyi konuşuyor, paylaşıyoruz. Yaptığınız el emeği göz nuru ürünler de eminim ki evinizin en güzel yerini süsleyecek. İyi ki geldiniz" dedi. Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve kadın meclis üyeleri de katıldı.

"Kız çocukları incidir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Her kız çocuğu bir incidir, ailelerinin inci taneleridir. İşte bundan yola çıkarak güzel bir proje ile ilçedeki genç kızlarımızla bir araya geliyoruz. Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün yürüttüğü proje ile SU-MEKAN'da verdiğimiz eğitimin yanı sıra hayata dair de pek çok şeyin konuşulduğu bir etkinlik oluyor. El becerilerini öne çıkardığımız, kız çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini sağladığımız projemiz 6 hafta boyunca devam edecek. Tüm genç kızlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL