Sultangazi Belediyesi'nden kültür gezileri: Bu kez durak Çanakkale - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden kültür gezileri: Bu kez durak Çanakkale

Sultangazi Belediyesi\'nden kültür gezileri: Bu kez durak Çanakkale

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerinde Konya'nın ardından bu kez durak Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale oldu.

08.10.2024 13:58  Güncelleme: 14:02
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Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerinde Konya'nın ardından bu kez durak Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale oldu. Çanakkale'nin tarihi yerlerini rehberler eşliğinde gezen katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri ile katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmaya devam ediyor. Konya'nın ardından bu kez rota kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye çevrildi.

Sultangazililer, rehberler eşliğinde Çanakkale'nin önemli yerlerini gezme fırsatı buldu. Çanakkale Şehitleri Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Gelibolu Yarımadası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Aynalı Çarşı gibi Çanakkale ile özdeşleşen yerleri gezen katılımcılar, tarihte kısa bir yolculuk yaptı. Katılımcılar zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı.

"Geziler devam edecek"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çanakkale'nin tarihimizdeki yeri apayrı. Bir milletin nasıl canını hiçe sayarak zafere ulaştığının, imkansızlıklar içindeki bir milletin küllerinden nasıl doğduğunun canlı bir göstergesidir. Türk kahramanlık tarihinin en onur verici zaferi olan Çanakkale'nin manevi atmosferini komşularımız da tatsın istedik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Komşularımızın tarihe tanıklık etmesi ve yeni yerler keşfetmesi için kültür gezilerimizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden kültür gezileri: Bu kez durak Çanakkale - Son Dakika

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