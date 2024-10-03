Sultangazi Belediyesi'nden LGS Öğrencilerine Motivasyon Desteği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden LGS Öğrencilerine Motivasyon Desteği

Sultangazi Belediyesi\'nden LGS Öğrencilerine Motivasyon Desteği

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği lise tanıtım gezileri ile öğrencilere motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Öğrenciler, İstanbul'un önde gelen liselerini ziyaret ederek gelecekteki eğitim hedefleri hakkında bilgi ediniyor.

03.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:40
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Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS'ye hazırlanan öğrencilerini motive etmek için lise tanıtım gezileri düzenliyor. 8. Sınıf öğrencileri, geziler sayesinde İstanbul'un önde gelen liselerini görerek gelecekleri için fikir edinme fırsatı buluyor.

Eğitimiyle farkını ortaya koyan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), 2024-2025 döneminde de öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamayı sürdürüyor. SEDA; Verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra, düzenlenen çeşitli programlarla da öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutuyor.

Lise sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin yüksek motivasyonla yeni döneme başlamaları ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına İstanbul'un en başarılı liseleri arasında yer alan okullara gezi programları düzenleniyor. Öğretmenler okulu tanıtarak bilgilendirirken, öğrenciler de hayallerindeki liseleri yakından görme fırsatı buluyor. Geziler sınav dönemine kadar sürüyor.

8. sınıf öğrencilerine Galatasaray, Kabataş, Vefa ve Şehremini Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Suat Terimer Anadolu Lisesi, Hüseyin Bürge Havaalanı Meslek Lisesi gezdiriliyor.

Başarının yolu motivasyondan geçer

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; " İlçemizin gözbebeği kurumu olan SEDA, aldığı başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. İyi bir eğitimin yanı sıra öğrencileri psikolojik olarak da sınava hazırlamak büyük önem taşıyor. Bu amaçla 8. sınıf öğrencilerimize liseleri gezdiriyoruz. Düzenlediğimiz gezi programlarımızla gençlerimizin hedeflerini belirlemesinde ve hedefine ulaşmak için daha çok çabalamasına yardımcı oluyoruz. Gezilerimiz sınav dönemine kadar sürecek. Yeter ki öğrencilerimiz her geçen gün bir adım daha hayallerine yaklaşsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden LGS Öğrencilerine Motivasyon Desteği - Son Dakika

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