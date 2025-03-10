Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Rengarenk Etkinlikler

Çocukların Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşaması için rengarenk etkinlikler düzenleyen Sultangazi Belediyesi, Ramazan Etkinlik Çadırı'nda her akşam çocukları ağırlıyor. Çocuklar her akşam tiyatrodan kukla gösterisine, yarışmalardan illüzyon gösterisine çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için dopdolu bir etkinlik takvimi oluşturan Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçede hissettirmeye devam ediyor. Ramazan Etkinlik Çadırı'nda programlar devam ederken, çocuk etkinlikleri miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tiyatrodan söyleşiye, yarışmalardan Hacivat Karagöz'e rengarenk etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara alanda ikramlıklar da bulunuyor. Pamuk şeker, mısır, şekerleme gibi ikramlıkları alan çocuklar, programların tadını çıkarıyor.

"Hem eğlenceli hem eğitici"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ramazan Etkinlik Çadırı'nı her akşam ziyaret ederek minik misafirleriyle yakından ilgileniyor. Başkan Dursun; "Çocuklarımız Ramazan'ın birlik, beraberlik atmosferini yaşasın diye onlar için rengarenk bir etkinlik takvimi oluşturduk. Hafta sonları çocukları, severek takip ettikleri ünlü Youtuber 'Sertaç Abi'ile Cami Buluşmalarında bir araya getiriyoruz. Her akşam iftar sonrası Ramazan Etkinlik Çadırımızda birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklar en iyi oynayarak öğrenir. Onlara eğlenirken öğrenecekleri birbirinden kıymetli etkinliklerle buluşturuyoruz. Ramazan boyunca tüm çocuklarımızı etkinlik alanına bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL