Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan İftar Sofraları Balkanlara Taşındı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan İftar Sofraları Balkanlara Taşındı

Sultangazi Belediyesi\'nin Ramazan İftar Sofraları Balkanlara Taşındı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlar'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde iftar sofraları kurarak, binlerce soydaşı bir araya getirdi. Yunanistan ve Bulgaristan'daki birçok şehirde düzenlenen etkinlikte, Ramazan'ın manevi atmosferi paylaşıldı.

29.03.2025 14:48  Güncelleme: 14:54
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Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan boyunca Balkanlara taşıdığı gönül sofralarında binlerce soydaş bir araya geldi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Filibe, Kırcaali ile Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin ardından iftar sofraları bu kez Yunanistan'ın İskeçe şehri ile Bulgaristan'ın Razgard, Tutrakan, Eski Cuma ve Şumlu şehirlerinde de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu.

Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıdı. Ramazan ayı boyunca sınırların kilometrelerce ötesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Filibe, Kırcaali ile Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin ardından Yunanistan'ın İskeçe şehri ile Bulgaristan'ın Razgard, Tutrakan, Eski Cuma, ve Şumlu şehirlerinde de iftar sofraları Türkler için kuruldu.

Yunanistan ve Bulgaristan Türkleri için iftar

Yunanistan'ın İskeçe şehrinde düzenlenen iftar programına Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Sultangazi belediye meclis üyeleri ile çok sayıda soydaş katıldı. Başkan Yardımcısı Çiçek, iftar sonrası alandaki stantları gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Gönül sofrası ayrıca Bulgaristan'ın Tutrakan şehrindeki soydaşlar için de kuruldu. İftar programına Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, Burgaz Başkonsolosluğu Sosyal Ataşesi Mehmet Ungan, Silistre Bölge Müftüsü Muddesir Tahsin Mehmed ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte kalabalık oruçlarını açtı. Bulgaristan Eski Cuma'da kurulan sofrada da Türklerin yine ilgisi yoğun oldu. Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Eski Cuma Belediye Başkanı Dr. Darin Dimitrof, Vali Yoan Peev, Milletvekili Taner Ali, Papaz Slavço Pradonof, Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Eski Cuma Müftüsü Arif Mehmet, Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi Muammer Varol katıldı. Alandaki onlarca soydaş birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"İftar sofralarını Balkan topraklarına taşıdık"

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan demek kardeşlik demek, birlik beraberlik demek Aile Sıcaklığında Bir Ramazan" dedik ve buradan yola çıkarak farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan'ın bereketini paylaşalım istedik. Bu yıl iftar sofralarını Balkan topraklarına taşıdık. 9 şehrimizde gönül sofraları kurduk. Ramazan'ın manevi atmosferini soydaşlarımızla birlikte paylaştık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan İftar Sofraları Balkanlara Taşındı - Son Dakika

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