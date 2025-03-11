Sultangazi Belediyesi Ramazan'da Balkanlarda Gönül Sofraları Kuruyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Ramazan'da Balkanlarda Gönül Sofraları Kuruyor

Sultangazi Belediyesi Ramazan\'da Balkanlarda Gönül Sofraları Kuruyor

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkan ülkelerinde soydaşlarla iftar sofraları kurarak kardeşlik ve dayanışma ruhunu paylaşmayı hedefliyor. İlk program Sofya'da Kadı Seyfullah Efendi Camii'nde gerçekleştirildi.

11.03.2025 12:52  Güncelleme: 13:02
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Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda kuracağı gönül sofralarının ilkini Sofya'da gerçekleştirdi. Kadı Seyfullah Efendi Cami'nde gerçekleştiren iftar programında yüzlerce soydaş orucunu birlikte açarak Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıdı. Ramazan ayı boyunca sınırımızın kilometrelerce ötesinde soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofraları kuruluyor.

İlk sofra Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne

İlk gönül sofrası Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne kuruldu. Osmanlı zamanında inşa edilen, Sofya'da ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Cami'nde düzenlenen iftar programına Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Sultangazi belediye meclis üyeleri ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız katıldı. Camiyi dolduran yüzlerce kişi ezanın okunmasıyla birlikte dualar ederek oruçlarını açtı.

"Organizasyondan mutluyuz"

Müftü Beyhan Mehmed; "Bu gece çok farklı bir heyecan yaşıyoruz. Sultangazi Belediyesi'nin bizler için Kadı Seyfullah Efendi Cami'nde hazırladığı iftar sofrasında kardeşlerimizle buluştuk. Vesile olan herkesten Allah Razı olsun" dedi.

Caminin tarihi önemi büyük

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci; "Bugün Osmanlı'dan günümüze kalan, bizler için tarihi önemi büyük olan Kadı Seyfullah Efendi Cami'nde soydaşlarımızla bir araya geldik. Sultangazi Belediyesi olarak soydaşlarımızın yanındayız, Ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da gönül sofraları kurmaya devam edeceğiz" dedi.

İftarlar devam edecek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "'Aile Sıcaklığında Bir Ramazan' dedik ve buradan yola çıkarak farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. İlk iftar soframızı da Sofya'daki kardeşlerimiz için hazırladık. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan'ın bereketini paylaşalım istedik. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen, bizlere yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü'ne emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Osmanlı döneminin izlerini hala barındıran Evlad-ı Fatihan diyarında Ramazan boyunca soydaşlarımızla birlikte gönül sofralarında beraber olacağız" dedi.

25 bin soydaşa iftar verilecek

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca; Bulgaristan'ın Sofya, Filibe, Kırcaali, Razgrad, Tutrakan, Eski Cuma, Şumnu şehirleri ile Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde toplam 25 bin soydaşa iftar verecek - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Ramazan'da Balkanlarda Gönül Sofraları Kuruyor - Son Dakika

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