Sultangazi Belediyesi Sporcularından Büyük Başarı: 5 Madalya

Sultangazi Belediyesi sporcuları, Türkiye Premier Ligi Karate Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi başardı. 1'i altın 4'ü bronz olmak üzere başarılarını madalya ile taçlandıran sporcular bütün Sultangazililere büyük gurur yaşattı.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, aldığı başarılarla adını yurtiçi ve yurtdışında duyurmaya devam ediyor. Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Premier Ligi Karate Şampiyonası'nın ikinci etabına yaklaşık bin sporcu katıldı. 13 sporcuyla şampiyonaya katılan Sultangazi Belediyesi, şampiyonadan 5 madalya ile ayrılmayı başardı.

1 altın 4 bronz madalya

Nuri Günzüt, genç erkek kategorisinde yarışarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Erkan Akköse ise bronz madalya almaya hak kazandı. Büyük erkek kategorisinde yarışan Berkay Bayhan bronz madalya alırken genç bayan kategorisinde Şevval Nur Kuş bronz ve U 21 Bayan kategorisinde yarışan Yağmur Nazlıcan Başar 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcular kotayı aştı

Puan toplayarak ilk 32 sıraya giren sporcular Türkiye şampiyonasında yarışmaya hak kazanıyor. Şampiyonaya giren Sultangazili sporcular puan kotasını aşarak Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

"Sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizin başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor. Sporda da Sultan Şehir hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sağlıklı ve başarılı nesiller için spor olmazsa olmaz. Bu yüzden Sultangazi Belediyesi olarak spor alanında güçlü çalışmalar yürütüyoruz. Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Premier Ligi Karate Şampiyonası'nın ikinci etabında yarışan sporcularımız 5 madalya birden kazanarak bizlere yine büyük bir mutluluk yaşattılar. İnanıyorum ki gençlerimiz çok daha büyük başarılara imza atacak. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" dedi. - İSTANBUL