Sultangazi'de 1500 Çocuğun Sünnet Heyecanı

14.09.2025 09:40  Güncelleme: 09:51
Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni bu yıl 1500 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklara sünnet kıyafetleri ve sağlık süreçleri dahil tüm ihtiyaçlar belediye tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninde bu yıl bin 500 çocuk sünnet heyecanını yaşadı. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklara sünnet kıyafetlerinden merasimlerine kadar tüm ihtiyaçlar belediye tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediyesi'nin her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. İlçede yaşayan bin 500 çocuk, sünnet heyecanını yaşadı. Şölen kapsamında, çocukların sünnet kıyafetlerinden, sağlık süreçleri ve merasim masraflarına kadar tüm detaylar belediye tarafından karşılanırken, meydanda düzenlenen şölen büyük coşkuyla kutlandı.

"Bu yıl da bin 500 çocuğumuzun süreç içerisinde sünnetleri gerçekleştirildi"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenlerimizden birindeyiz. Bu yıl da bin 500 çocuğumuzun süreç içerisinde sünnetleri gerçekleştirildi. Her zaman olduğu gibi onlar için çok önemli olan bu günde, meydanda hep birlikte sünnet şölenini ifa etmiş olduk. Bugünün aileler için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Aileler açısından bu, bir gelenek ve görenek. Çocuklarının sünnet şölenlerinin gerçekleştirilmesi onlar için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Sünnet kıyafetlerinden diğer tüm ihtiyaçlara kadar gerekli desteği vererek merasimleri gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yanında olurken hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de sosyal bir çerçeveden bakıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi.

"Akademi çalışmalarımızla da gençlerimize destek veriyoruz"

Konuşmalarına devam eden Dursun, "Yalnızca bu değil, Sultangazi'de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın iyi günlerinde sevinçlerini paylaşmaya, zor zamanlarında ise üzüntülerini hafifletmeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra kültürel ve eğitim faaliyetlerimiz kapsamında akademi çalışmalarımızla da gençlerimize destek veriyoruz. Ancak bugün, sünnet şölenimiz bizim için çok özel ve önemli. Bu şölene katılan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı, güzel bir ömür diliyorum. Bahtları açık olsun. Ailelerini de yürekten tebrik ediyorum. Sultangazi'de yaşamanın huzurunu ve güçlü hayatını vatandaşlarımıza hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da bize verilen bu emaneti güçlü bir şekilde taşımak için gayret göstereceğiz. Çocuklarımızı ve ailelerini tekrar tebrik ediyor, önümüzdeki yıl düzenlenecek sünnet şöleninde buluşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Biz de mutlu olduk, çocuklarımız da mutlu oldu"

Çocuğu şölende sünnet olan Ramazan Çetin Çakmak isimli vatandaş ise, "Belediye başkanımız çok yardımcı oluyor. Bir de böyle şeylerde hani maddi manevi bazı insanlar yapamıyor. Çocukları mutlu edemiyor. Yani bu tür etkinlikler yaptığı için kendisine çok teşekkür ederim. Biz de mutlu olduk, çocuklarımız da mutlu oldu. Çok güzel oldu yani, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Özel hastanelerde çocukları sünnet ettiler, kıyafet dağıttılar. Değişik etkinlikler daha yapıldı, yemek alanları, oyun alanları, vakit geçirebilecekleri bir çok etkinlik var. Gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

